بيع 9 محال تجارية ومخبز بمدينة برج العرب الجديدة

صرح المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم بيع 9 محال تجارية بأنشطة مختلفة بالحي السكني الأول ومخبز بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالحي السكني الثامن، وذلك خلال جلسة المزاد العلني المنعقدة بجهاز مدينة برج العرب الجديدة.

وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه تم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 7 أكشاك شاغرة بأماكن مختلفة بالمدينة “منافذ الخير سابقا”، والتي أسفرت القرعة عن تخصيص 4 منافذ منها، بحضور أعضاء المجتمع المدنى بمجلس الأمناء، ومسئولي الجهاز.

وأوضح المهندس خالد شاهين، أن ذلك يأتي فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تلبيه احتياجات سكان المدن الجديدة، وتوفير الخدمات المختلفة.