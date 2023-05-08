بيع 60 سيارة كهربائية من «شيفروليه بولت» في مصر خلال مارس

أظهرت البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تسجل مبيعات 60 مركبة من طراز «شيفروليه بولت» الكهربائية فى السوق المحلية خلال مارس الماضي.

وتعتمد بيانات «أميك» على البيانات المرسلة من قبل شركات ووكلاء السيارات شهريًا.

وتزود شيفروليه بولت بمحرك كهربائي ينتج قوة 200 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 360 نيوتن/متر.

ويُدعم المحرك ببطارية سعتها 65 كيلو وات/الساعة، وتصل إلى 55 كيلوات عند استخدام تقنية الشحن السريع، على أن تقطع مسافات تصل إلى 547 كم فى الشحنة الواحدة.

وتحتوي المقصورة الداخلية لـ«بولت» على مجموعة من التجهيزات والكماليات، منها شاشة 8 بوصة للعدادات الرقمية، وأخرى للنظام المعلوماتي تدعم التوصيل اللاسلكي عبر التطبيقات الذكية للهواتف المحمولة «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، كما تقدم بعدد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة منها 6 وسائد هوائية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا.