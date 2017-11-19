بيع 6 محلات بالمزاد العلني في العاشر من رمضان

رضوي عبد الرازق: انتهى جهاز مدينة العاشر من رمضان، الأحد، من بيع 6 محلات لعدد 2 سوق تجارى ( 4 محلات + 2 صيدلية) بالمجاورتين 70 و71 بالحى التاسع بالمزاد العلني. وقال المهندس شريف عبد البديع معاون رئيس الجهاز إن المحال بأنشطة سوبر ماركت، حيث بلغ سعر المتر17 ألف و350 جنيها

رضوي عبد الرازق:

انتهى جهاز مدينة العاشر من رمضان، الأحد، من بيع 6 محلات لعدد 2 سوق تجارى ( 4 محلات + 2 صيدلية) بالمجاورتين 70 و71 بالحى التاسع بالمزاد العلني.

وقال المهندس شريف عبد البديع معاون رئيس الجهاز إن المحال بأنشطة سوبر ماركت، حيث بلغ سعر المتر17 ألف و350 جنيها وبنشاط كافيتريا بسعر المتر 17 ألف و350 جنيها وأخرى بلغ سعر المتر بها 26 الف و350جنيها وبنشاط بقالة بلغ سعر المتر 21 ألف و550جنيها وبنشاط صيدلية حيث بلغ سعر المتر82 ألف و100 جنيه.

وأشار إلى أن الصيدلية الأخرى بلغ سعر المتر بها130 الف و500 جنيه وتبلغ مساحتها 31 متر وحققت مبلغ اجمالي 4 ملايين جنيه وهي السابقة الاولى بمدينة العاشر من رمضان حيث بلغ آخر سعر متر لصيدلية بالعاشر منذ 3 اشهر 50 ألف جنيه، وهذا يدل على زيادة جاذبية الاستثمار بالمدينة بواقع 3 أضعاف.