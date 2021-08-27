عقـــارات

بيع 6 محال تجارية بعمارات الإسكان الاجتماعي بالحي السابع في مدينة بدر

لتوفير الخدمات للسكان
أحمد صبحي 3:12 م, الجمعة, 27 أغسطس 21 3:12 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم بيع 6 محال تجارية بالمزاد العلني بالحي السابع بعمارات الإسكان الاجتماعي ( 842 عمارة)، بحضور ممثلى الجهات المختصة، بهدف توفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة لا سيما بالمناطق الحديثة.

وأضاف مندور أنه وصل أعلى سعر بيع للمتر المسطح بأحد المحال التي تم بيعها  إلى ( 132500 ) جنيه للمتر، بينما بلغ إجمالى القيمة الإجمالية للمحال المباعة بالمزاد 10 ملايين جنيه.

اقرأ أيضا  «حدائق أكتوبر» يجهز لاحتفالية كبرى وماراثون بمناسبة تشغيل 3 حضانات

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح المحال بمساحات تتراوح من (18.5 م2 : 36م2)، وبأنشطة ) سوبر ماركت – مطعم – فرن – مجمدات –  حدايد وبويات – ألبان ومنتجاتها).

وأوضح مندور، أن المزاد يأتى سعياً من جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين من محال متنوعة ومخابز وسوبر ماركت، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات بالمدينة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين في مدينة سوهاج الجديدة الثلاثاء المقبل

أحمد صبحي 2:56 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

«عُرض على الرئيس 51 قطعة بـ 18514 فدانا».. مدبولي يتابع تكليفات أراضي مراكز البحوث الزراعية

صفية حمدي 6:24 م, الخميس, 26 أغسطس 21

جهاز «الصالحية الجديدة» يشن حملة لضبط مخالفات الصرف الصناعي بالمدينة

أحمد صبحي 1:18 م, الخميس, 26 أغسطس 21

تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب والصرف لخدمة أهالى مطروح

أحمد صبحي 1:02 م, الخميس, 26 أغسطس 21

أرباح سوديك العقارية تقفز 203% خلال 6 شهور من 2021

مصطفى طلعت 2:53 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

«حدائق أكتوبر» يجهز لاحتفالية كبرى وماراثون بمناسبة تشغيل 3 حضانات

أحمد صبحي 2:04 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21