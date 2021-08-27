بيع 6 محال تجارية بعمارات الإسكان الاجتماعي بالحي السابع في مدينة بدر

قال عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم بيع 6 محال تجارية بالمزاد العلني بالحي السابع بعمارات الإسكان الاجتماعي ( 842 عمارة)، بحضور ممثلى الجهات المختصة، بهدف توفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة لا سيما بالمناطق الحديثة.

وأضاف مندور أنه وصل أعلى سعر بيع للمتر المسطح بأحد المحال التي تم بيعها إلى ( 132500 ) جنيه للمتر، بينما بلغ إجمالى القيمة الإجمالية للمحال المباعة بالمزاد 10 ملايين جنيه.

ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح المحال بمساحات تتراوح من (18.5 م2 : 36م2)، وبأنشطة ) سوبر ماركت – مطعم – فرن – مجمدات – حدايد وبويات – ألبان ومنتجاتها).

وأوضح مندور، أن المزاد يأتى سعياً من جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين من محال متنوعة ومخابز وسوبر ماركت، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات بالمدينة.