بيع 3741 قنطارًا من الأقطان في نطاق محافظة دمياط لصالح شركة أبو مضاوي

كشف تقرير صادر عن منظومة تداول القطن الزهر عن رسائل الأقطان الزهر بالوجه البحري، والتي عقد عليها مزاد اليوم الثلاثاء بواقع 3741 قنطارًا، حيث كان سعر الفتح للمزاد 1616 جنيه للقنطار.

وفازت شركة أبو مضاوي بمعظم الكميات صنف جيزة 95 بسعر وصل إلى نحو 14700 جنيه للقنطار .

وتم البيع بمراكز تجميع الابراهيمية والسعدية البحرية، والمعاشات، والكاشف، وتفتيش ثان، والوسطانئ، والتوفيقية، والعباسية، والخزان، وكفر الغاب، وعزب العرب وأم الروق.

يذكر أن سلسلة المزادات تستمر من أكتوبر حتي مارس المقبل ومن المرتقب أن ترتفع الأسعار خلال انطلاق الجلسات على محصول كفر الشيخ وهو الأفضل في مصر لأن صنف “فائق الطول” وهو “جيزة 96 ” قياسا على صنف جيزة 92 في دمياط الذي سجل 18450 جنيها للقنطار.

ومن الجدير بالذكر أن سبب زيادة سعر القطن بالمزاد هو تراجع المساحة وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الذي يسجل 45 جنيها علي الأقل، حيث يتم تصدير هذه الكميات للخارج، فضلا عن اشتداد المنافسة في بداية الموسم التي تتزامن من طرح أفضل درجات نقاوة القطن في مرحلة الجني الأولى.

وكان من المقرر ان يتم عقد مزاد مماثل في محافظة كفر الشيخ، وذلك على صنف “جيزة 94” فى مراكز تجميع بمحافظة كفر الشيخ، على نحو 17.5 ألف قنطار، إلا انه تم تأجيله.

وشهدت أسعار القطن فى أول مزاد بالصعيد، مطلع أكتوبر، ارتفاعًا كبيرًا وتسجيل ما يزيد على 11700 جنيه للقنطار، لتهدأ فى الثانى إلى 10700، مقارنة مع 6000 جنيه متوسط سعر القنطار فى مزادات العام الماضى.

جدير بالذكر أن منظومة المزادات العلنية لاقت بعض الاعتراضات من الفلاحين، خلال الموسم الماضى، بسبب انخفاض السعرالافتتاحى، وتدنى قيمة القنطار فى الجلسات.

ومعروف أن منظومة تداول القطن عبر المزاد جرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، بإشراف شركة مصر لحليج الأقطان ووزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.