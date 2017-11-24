بيع 20 محلاً تجارية بالحيين الأول والثاني في برج العرب الجديدة

بالمزاد العلني بأسعار تتراوح بين 9 و40 ألف جنيه للمتر المال - خاص صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأن المدينة تشهد نشاطاً ملحوظاً في طرح وتخصيص الأراضي السكنية، وكذا أراضي المقابر، وتنفيذ المشروعات الخدمية، وتوفير الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة. وقال المهن

بالمزاد العلني بأسعار تتراوح بين 9 و40 ألف جنيه للمتر





المال – خاص

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأن المدينة تشهد نشاطاً ملحوظاً في طرح وتخصيص الأراضي السكنية، وكذا أراضي المقابر، وتنفيذ المشروعات الخدمية، وتوفير الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة.

وقال المهندس أمين غنيم: تم تخصيص 1172 قطعة أرض سكنية بالإسكان الاجتماعي بالقرعة العلنية، بجانب 3208 قطع أخرى تم طرحها بالقرعة التكميلية، كما تم تخصيص 327 قطعة أرض سكنية بالإسكان المميز بالقرعة العلنية.

وأضاف: تم طرح 150 قطعة أرض مقابر مسلمين و50 قطعة أرض مقابر مسيحيين، وبيع كراسات الشروط مستمر حتي يوم 28/11/2017، مشيراً إلى أنه تم بيع 20 محلاً تجارية بالحيين الأول والثاني في المزاد العلني، بأسعار تتراوح بين 9 آلاف و40 ألف جنيه للمتر المربع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة أنه تم طرح أعمال تنفيذ مشروع النادي الاجتماعي علي مساحة 30 فداناً بالمحور المركزي بالمدينة.