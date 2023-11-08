بيع 19.5 ألف قنطارًا من الأقطان في نطاق محافظات الوجه البحري

كشف تقرير صادر عن منظومة تداول القطن الزهر عن بيع عددا من الأقطان صنف جيزة 98 و 95 بالوجه القبلي، وصلت إلى 19.5 ألف قنطار لصالح 3 شركات، وذلك بكل من بني سويف، والفيوم ، وأسيوط وسوهاج.

وحسب تقرير صادر عن اللجنة، فقد فازت شركة أبو مضاوي بنحو 7666 قنطار ، فيما فازت شركة دلتا مصر بنحو 1995 قنطار، بينما فازت شركة مصر للأقطان بنحو 8054 قنطار.

وتراوحت أسعار المزاد من 10000 جنيه للقنطار، إلى 12320 جنيه للقنطار.

يذكر أن سلسلة المزادات تستمر من أكتوبر حتي مارس المقبل ومن المرتقب أن ترتفع الأسعار خلال انطلاق الجلسات على محصول كفر الشيخ وهو الأفضل في مصر لأن صنف “فائق الطول” وهو “جيزة 96 ” قياسا على صنف جيزة 92 في دمياط الذي سجل 18450 جنيها للقنطار.

ومن الجدير بالذكر أن سبب زيادة سعر القطن بالمزاد هو تراجع المساحة وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الذي يسجل 45 جنيها علي الأقل، حيث يتم تصدير هذه الكميات للخارج، فضلا عن اشتداد المنافسة في بداية الموسم التي تتزامن من طرح أفضل درجات نقاوة القطن في مرحلة الجني الأولى.

وكان من المقرر ان يتم عقد مزاد مماثل في محافظة كفر الشيخ، وذلك على صنف “جيزة 94” فى مراكز تجميع بمحافظة كفر الشيخ، على نحو 17.5 ألف قنطار، إلا انه تم تأجيله.

وشهدت أسعار القطن فى أول مزاد بالصعيد، مطلع أكتوبر، ارتفاعًا كبيرًا وتسجيل ما يزيد على 11700 جنيه للقنطار، لتهدأ فى الثانى إلى 10700، مقارنة مع 6000 جنيه متوسط سعر القنطار فى مزادات العام الماضى.

جدير بالذكر أن منظومة المزادات العلنية لاقت بعض الاعتراضات من الفلاحين، خلال الموسم الماضى، بسبب انخفاض السعرالافتتاحى، وتدنى قيمة القنطار فى الجلسات.

ومعروف أن منظومة تداول القطن عبر المزاد جرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، بإشراف شركة مصر لحليج الأقطان ووزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.