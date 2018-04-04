بيع 12 محلا تجاريًا بالمزاد العلنى في الشروق

وسعر المتر يصل إلى 55 ألف جنيهالمال - خاصصرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم بيع 12 محلاً تجارية بالمزاد العلنى، بمساحاته تتراوح بين 9.75 م و31.15 م، منها 7 محال بمنطقة السوق التجارية 145 عمارة بالإسكان الاجتماعي بالواجهة الشرقية، و5 محال بمنطقة 12 عمارة بالخ

وسعر المتر يصل إلى 55 ألف جنيه





المال – خاص

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم بيع 12 محلاً تجارية بالمزاد العلنى، بمساحاته تتراوح بين 9.75 م و31.15 م، منها 7 محال بمنطقة السوق التجارية 145 عمارة بالإسكان الاجتماعي بالواجهة الشرقية، و5 محال بمنطقة 12 عمارة بالخدمات المستقبلية، وتراوحت الأسعار بين 47100 جنيه و55000 جنيه للمتر.

وقال رئيس جهاز مدينة الشروق: تنوعت أنشطة المحال التى تم بيعها، لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة، وتشمل (سوبر ماركت، وخضار وفاكهة، وكافيتريا، ومكتبة، وأدوات منزلية، وأسماك، ومطعم، وحدايد وبويات، ومخبز افرنجي)، موضحاً أنه سيتم يوم الثلاثاء 10 إبريل الجارى، عقد مزاد آخر لبيع عدد من الوحدات الإدارية والمهنية.