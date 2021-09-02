عقـــارات

بيع 11 محلا تجاريا وصيدلية بالمزاد العلني بمناطق الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

لتوفير الخدمات للسكان
أحمد صبحي 12:20 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 12:20 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

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قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم بيع 11 محلاً تجارياً وصيدلية بجلسة للمزاد العلني بمنطقتي (1185 عمارة و 645 عمارة) إسكان اجتماعي، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على تلبية احتياجات السكان وتوفير كافة الخدمات، لا سيما بالمناطق الحديثة بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم اختيار الأنشطة حسب احتياجات كل مشروع وبناء على رغبات قاطني المشروع، حيث شملت المحال المباعة أنشطة (سوبر ماركت – خضراوات وفاكهة – مطاعم – مكتبة – حدايد وبويات)، مضيفاً  أنه سيتم عقد جلسة المزاد القادم لبيع 12 محلاً بمشروعات الإسكان الاجتماعي، يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021.

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وأضاف، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن سعر بيع المتر المربع للمحال تراوح بين 71 ألفاً و 97 ألف جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر مربع للصيدلية نحو 100 ألف جنيه.

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بقلم أحمد صبحي

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