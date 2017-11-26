بيع 1.3 مليون سهم في المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

رجب عزالدينأعلنت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عن قيام العميل على مصطفى محمد أمين ببيع عدد 1.3 مليون سهم من أسهمه فى الشركة بقيمة إجمالية 450 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 0.77% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 2.9

رجب عزالدين



أعلنت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عن قيام العميل على مصطفى محمد أمين ببيع عدد 1.3 مليون سهم من أسهمه فى الشركة بقيمة إجمالية 450 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المذكور بعد العملية إلى 0.77% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 2.97% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.34 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

و”تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية”.

ويبلغ رأسمال الشركة 12 مليون جنيه، موزعا على 60 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.