بيع مخلفات مستشفيات جامعة عين شمس بـ 670 ألف جنيه

أحمد شوقي قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية إن حصيلة بيع مخلفات مستشفيات جامعة عين شمس بلغت 670 ألف جنيه، وهي تخص 27 لوط من أصل 32 لوط حيث بلغت أعلى حصيلة للوط الواحد 102 ألف جنيه وهي تخص برجًا معدنيًا. وأشار إلى المزاد العلني الذي عقد أمس لبيع هذه المخلفات قد شهد إلغاء بيع أربعة لوط

أحمد شوقي



قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للخدمات الحكومية إن حصيلة بيع مخلفات مستشفيات جامعة عين شمس بلغت 670 ألف جنيه، وهي تخص 27 لوط من أصل 32 لوط حيث بلغت أعلى حصيلة للوط الواحد 102 ألف جنيه وهي تخص برجًا معدنيًا.

وأشار إلى المزاد العلني الذي عقد أمس لبيع هذه المخلفات قد شهد إلغاء بيع أربعة لوط بسبب عدم وصول الثمن المعروض لشرائها للسعر الأساسي المقدر من جانب لجان الفحص والتقييم.

ويتم تقسيم السلع المعروضة في المزاد العلني إلى ألواط يضم كلأ منها مجموعة من هذه السلع تختلف حسب طبيعتها. وقد شمل مزاد الأمس مخلفات مستشفيات جامعة عين شمس ومنها: برج معدني، ولوحات كهربائية ووحدة شبكة أكسجين، وحديد وصاج وزهر ورصاص خردة، وكسر بلاستيك وخشب كسر وطفش، وأجهزة تكييف، وبطاريات، وكشافات، وأجهزة ومعدات طبيية، وأجهزة كمبيوتر، وأجهزة كهربائية، وأدوات سباكة ونجارة، وسراير، وثلاجات بنك دم، وكبسات ماكينة خراطة، وغيرها وفق الإعلان الصادر عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية في وقت سابق.