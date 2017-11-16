بيع لوحة المسيح لدافينشي بـ 450.3 مليون دولار

شهدت صالة مزادات دار كريستى الأمريكية بمدينة نيويورك، بيع لوحة للسيد المسيح باسم (سالفاتور مندي) للرسام ليوناردو دا فينشي بمبلغ قياسي تجاوز 450.3 مليون دولار، ليسجل أعلى سعر فى تاريخ الأعمال الفنية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن ثمن لوحة السيد المسيح يزيد بأكثر من 151 % عن الرقم القياسي السابق المسجل للوحة نساء الجزائر التى رسمها الفنان العالمى بابلو بيكاسو، والتى بيعت في مزاد عام 2015 بحوالى 197.4 مليون دولار والتى كانت أغلى لوحة فنية حتى ذلك الوقت .

وحصدت اللوحة التي أعيد اكتشافها في الفترة الأخيرة، وكانت آخر عمل لدافينشي مملوك لأشخاص، أكثر من أربعة أمثال تقدير دار كريسيتز قبل المزاد لقيمتها وهو حوالي 100 مليون دولار.

وكانت لوحة سالفاتور موندى التى كانت ضمن مقتنيات تشارلز الأول ملك إنجلترا فى القرن الحادى عشر اختفت حوالى عام 1900 ثم ظهرت أثناء بيع عقار عام 2005 وبعد 6 سنوات من البحث والترميم، تم اكتشاف أن الوحة من رسم الفنان ليوناردو دا فينشي فى أول اكتشاف له منذ 100 عام واشترى اللوحة مستثمر لم يعلن عن اسمه واشترتها منه بعد لك دار كريستى التى عقدت مزاد لها هذا الأسبوع، لتبدأ السعر بحوالى 200 مليون دولار ثم ارتفع بسرعة الصاروخ إلى 300 ثم 350 و أخيرا 450.3 مليون دولار فى غضون 19 دقيقة فقط.

