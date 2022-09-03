بيع صقرين بقيمة 63 ألف ريال في اليوم التاسع للمزاد الدولي لإنتاج الصقور بالسعودية (صور)

شهد اليوم التاسع من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بيع صقرين بقيمة 63 ألف ريال سعودي – ما يعادل 322 ألف جنيه مصري – للمشتري سلمان بن ناصر الهواوي.

وشهد المزاد، الذي حضرته “المال” في العاصمة السعودية الرياض، بيع الصقر فرخ بيور من مزرعة Fox Falcons الإنجليزية، بمبلغ 43 ألف ريال، فيما تم بيع الصقر فرخ قرموشة بيور لمزرعة SSS FALCON الألمانية بمبلغ 20 ألف ريال.

ويتزامن المزاد مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ويقام في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض ويتسمر لمدة 10 أيام.

ويستضيف المزاد أكثر من 40 مزرعة إنتاج من أكثر من 17 دولة حول العالم أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا.

وتعد الفاعلية منصة شاملة ومتنوعة تتضمن كافة أشكال الصقور حول العالم من السلالات النادرة والفريدة والحائزة على بطولات دولية.

ويقام المزاد بشكل يومي تنافسي بنهاية كل يوم من المعرض ويجمع الصقارون والمنتجون وجميع العاملين في هذه التجارة المهمة.

وزار 6 سفراء حتى الآن من مختلف الدول معرض الصقور والصيد السعودي الدولي هم الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة، وبندر بن محمد العطية سفير دولة قطر، والدكتور محمد علي بوغازي سفير الجزائر.

إلى جانب خورخي إيبيا سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة، وموغوبو ديفيد ماخابي سفير جمهورية جنوب أفريقيا، وأكرم كريمي سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة.