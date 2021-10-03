بيع شقة فاتن حمامة .. «ليبون» عمارة النجوم التى شهدت زواج الكثير منهم

تعتبر عمارة « ليبون » التي تباع بها شقة فاتن حمامة، عمارة النجوم وللنجوم مصر في الأربعينات والخمسينات وحتى الستينيات الكثير من الذكريات بها

انتشر سريعا خبر بيع شقة الفنانة فاتن حمامة بعمارة «ليبون»، حيث فوجئ قراء جريدة الأهرام الجمعة الماضية بإعلان عن بيع شقتها في الزمالك بمزاد علني يوم 27 أكتوبر المقبل.

وكتب بالإعلان «تعلن عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة عمارة ليبون لوحدة السابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة الواجهة على النيل وحديقة الأسماك شارع الجبلاية-الزمالك بمساحة 485 متر مربع تقريبا كاملة التشطيب مسجلة بالشهر العقاري تسهيلات في السداد جلسة الأربعاء 27 أكتوبر 2021 الساعة 1 ظهرا بمقر الشركة في الدقي الجيزة».

وهذا الخبر دعا العديد من رواد التواصل الاجتماعي البحث عن هذه العمارة العريقة وتاريخها ، وهي التي عاشت فيها الفنانة فاتن حمامة لسنوات عديدة في الطابق الثاني عشر، وهي عبارة عن دوبليكس صغيرة مكونة من طابقين، وكانت تخصص غرفة لابنتها نادية ذو الفقار ابنتها من الفنان الراحل عز الدين ذو الفقار .

وخصصت غرفة ثانية لابنها طارق من عمر الشريف، كما أنها عاشت طوال فترة زواجها منه ، وقضت أغلب سنوات عمرها ونجوميتها بهذا العقار .

عمارة « ليبون » عمارة الفنانين الأشهر بالزمالك

وتعتبر عمارة « ليبون » التي تباع بها شقة فاتن حمامة، عمارة النجوم وللنجوم مصر في الأربعينات والخمسينات وحتى الستينيات الكثير من الذكريات بها، حيث سكنت في نفس العمارة ولبنى عبدالعزيز مع زوجها السابق رمسيس نجيب في الطابق الثامن والتي تركت الشقة عقب انفصالها عنه ، وليلى فوزي وزوجها الإذاعي جلال معوض في الطابق الثالث، وسامية جمال ورشدي أباظة أيضا في الدور الثالث ، و أيضا الفنانة شريهان ، والفنانة ليلي فوزي ، كما سكن بها المغني الراحل محرم فؤاد .

حي الزمالك مسكن نجوم الفن

وحي الزمالك في العموم سكن به عدد كبير من الفنانين، حيث سكن به عبد الحليم حافظ في عمارة بجوار حديقة الأسماك، وبجوار عمارة العندليب الأسمر سكنت الفنانة نجوى فؤاد والمخرج يوسف شاهين والفنانة ثريا حلمي، بالإضافة إلى أم كلثوم التي كانت تقيم بفيلا في نفس الحي وعماد حمدي ومحمد عبد الوهاب وأحمد رمزي وسعاد حسني وإسماعيل ياسين وغيرهم من الفنانين .