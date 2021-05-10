سيــارات

بيع سيارة كهربائية واحدة من كل خمس سيارات في الصين

تتبنى الحكومة الصينية سياسة تيسير شراء السيارات الكهربائية
أيمن عزام 8:51 م, الأثنين, 10 مايو 21 8:51 م, الأثنين, 10 مايو 21

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تم بيع سيارة كهربائية واحدة من بين كل خمس سيارات مباعة في الصين، إذ باتت تشكل السيارات الكهربائية والهجين نسبة الخمس من مبيعات السيارات الجديدة في المتوسط في ستة من أكبر المدن الصينية، بحسب بيانات رابطة سيارات الركوب الصينية.

هذا المستوى المرتفع من المبيعات تتخطاه  بعض المدن الكبرى، مثل شنغهاي، بحسب وكالة بلومبرج.

بيع سيارة كهربائية واحدة من كل خمس سيارات

وتعمل على الطاقة البديلة حوالي 31% من السيارات المباعة في مدينة شنغهاي التي تعد المركز المالي للصين، صعودا من 6% عام 2016، بحسب الرابطة.

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وفي مدن بكين وجوانجتسو وشينزهن وهانجتسو وتيانجين، تتراوح معدلات تغلل السيارات الكهربائية بين 16% و 13% و 25% و 21% و 12% على التوالي، متخطية نسبة 8% على المستوى القومي.

ويقبل المستهلكون في  المدن المتطورة الواقعة على الساحل الشرقي للصين على شراء السيارات الكهربائية بوتيرة أسرع مقارنة بالمدن البعيدة عن الساحل بفضل سياسات الحكومة المحلية مثل تيسير الحصول على اللوحات المعدنية المرخصة.

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لكن الرابطة حذرت من عدم استمرار تطبيق هذه التيسيرات وسط تزايد الإزدحام المروري والتغلغل الإجمالي للسيارات الكهربائية.

وربما تبدأ مدينة شنغهاي، على سبيل المثال، في تقييد إصدار لوحات مدنية مرخصة لبعض السيارات الكهربائية الرخيصة مثل ماركة هونجوانج ميني، بحسب تقارير إعلامية.

ولن يتم تقديم تيسيرات إلا إلى السيارات التي يقل طولها عن 4.6 متر وتباع بسعر يقل عن 100 ألف يوان.

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وسواء عدلت شنغهاي سياساتها أم لا، فمن غير المحتمل أن تؤثر علىى إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين على المدى الطويل.

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بقلم أيمن عزام

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