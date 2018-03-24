بيع ساعة للملك فاروق في مزاد بدبي بنحو 912 ألف دولار

متابعات بيعت "ساعة يد" كان يملكها الملك فاروق في عام 1944 إلى مشتر مجهول، أمس الجمعة 23 مارس، وذلك في مزاد علني عقدته دار "كريستي" في دبي.ونقلت سبوتنيك الروسية عن وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن الساعة، وهي من ماركة "باتيك فيليب" السويسرية، تم بيعها بمبلغ 912 ألف و500 دولار، وهو ما يعتبر م

متابعات

بيعت “ساعة يد” كان يملكها الملك فاروق في عام 1944 إلى مشتر مجهول، أمس الجمعة 23 مارس، وذلك في مزاد علني عقدته دار “كريستي” في دبي.

ونقلت سبوتنيك الروسية عن وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن الساعة، وهي من ماركة “باتيك فيليب” السويسرية، تم بيعها بمبلغ 912 ألف و500 دولار، وهو ما يعتبر مبلغا قياسيا لبيع ساعة في مزاد علني بمنطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الوكالة أن الساعة مصنوعة من ذهب 18 قيراط، وكانت مقدرة بقيمة 800 ألف دولار من قبل دار المزادات، إلا أنها تخطت السعر المتوقع.

وذكرت “كريستي” أن ساعة الملك هي واحدة من بين 281 ساعة فقط من هذا الطراز أنتجتها الشركة السويسرية، مشيرة إلى أنها تحمل نقشا لتاج المملكة المصرية السابقة.

​والملك فاروق الأول هو آخر من حكم مصر من أسرة محمد علي، قبل أن تتم الإطاحة به عام 1952، من قبل ثورة 23 يوليو.

كما شهد المزاد أيضا بيع لوحة للفنانة التشكيلية المصرية، زينب عبد الحميد، تحمل اسم “الحي الشعبي” وتعود لعام 1956، بسعر 58 ألف و750 دولار، وهو ما تجاوز السعر المتوقع، الذي حددته دار المزادات بين 12 ألف إلى 18 ألف دولار.

