بيع حقوق بث الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين والسوبر مقابل 900 مليون ريال

وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية مع قنوات الرياضية السعودية SSC؛ لبيع حقوق بث البطولات المحلية في المواسم المقبلة.
وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بيع حقوق بث بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك مقابل 900 مليون ريال سعودي.
وينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم 25 أغسطس الجاري.
وتم توسيع قاعدة بث مباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، وكذلك عبر باقة الرياضة في تطبيق شاهد وأجهزة استقبال GOBX.