بيع ثلاث لوحات فنية بقيمة 215 مليون دولار

خالد بدر الدين: باعت دار سوثبى البريطانية للمزادات هذا الأسبوع لوحة عارية رسمها الفنان الإيطالي أميديو موديلياني مقابل 157.2 مليون دولار و لوحة لي ريبوس لفنان بابلو بيكاسو بحوالى 36.9 مليون دولار متجاوزة بذلك أعلى تقدير سعري لها عند 35…

خالد بدر الدين:

باعت دار سوثبى البريطانية للمزادات هذا الأسبوع لوحة عارية رسمها الفنان الإيطالي أميديو موديلياني مقابل 157.2 مليون دولار و لوحة لي ريبوس لفنان بابلو بيكاسو بحوالى 36.9 مليون دولار متجاوزة بذلك أعلى تقدير سعري لها عند 35 مليون دولار ولوحة (ماتينيه سور لا سين) للفنان كلود مونييه بأكثر من 20.55 مليون دولار وهو ما يزيد بقليل على أقل سعر متوقع لها عند 18 مليون دولار ليصل ثمن اللوحات الثلاث أكثر من 214.65 مليون دولار.

وحققت اللوحة التى تظهر فيها صورة امرأة عارية رسمها الفنان الإيطالي أميديو موديلياني رابع أعلى سعر لعمل فني في مزاد لكنها لم تحقق رقما قياسيا جديدا للفنان نفسه وكانت دار المزادات قدرت سعرا يتجاوز 150 مليون دولار للوحة (نو كوشيه)وهو ما يجعل اللوحة المرسومة في عام 1917 أعلى الأعمال الفنية من حيث تقديرات السعر في تاريخ الدار.

لكن اللوحة التي حققت التوقعات بشأن سعرها وفشلت في تحقيق رقم قياسي برغم أنها من أعمال موديلياني بيعت بأقل من سعر أعمال فنية حققت أرقام بيع قياسية في مزادات في الفترة الأخيرة.

وكان أبرزها لوحة (سالفاتور موندي) لليوناردو دافنشي التي وصل سعرها إلى 450.3 مليون دولار في دار مزادات كريستي الأمريكية في نوفمبر الماضى بعد منافسة شرسة بين عدد من كبار هواة اقتناء الأعمال الفنية بينما كانت تقديرات قبل المزاد توقعت أن تجلب هذه اللوحة 100 مليون دولار.

وسارعت سوثبي أثناء المزاد بالإشارة إلى أن لوحة (نو كوشيه) حققت أعلى سعر لأي عمل فني بيع في تاريخ دار المزادات التي يبلغ عمرها 274 عاما مما يشير إلى مدى ارتفاع الأسعار أن كانت اللوحة نفسها قد بيعت مقابل 27 مليون دولار في عام 2003.