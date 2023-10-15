بيع الأسهم على المكشوف يدفع كوريا الجنوبية لفرض غرامات قياسية على مصرفين استثماريين عالميين

تعتزم هيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية فرض غرامات قياسية على مصرفين استثماريين عالميين، لضلوعهما بشكل روتيني ومتعمد في بيع الأسهم على المكشوف ، وهي عمليات يجرمها القانون، بحسب وكالة بلومبرج.

قالت الهيئة المعنية بالرقابة على القطاع، في بيان إن شركتي وساطة تابعتين للمصرفين، ومقرهما في هونغ كونغ، أجرتا عمليات بيع على المكشوف في العديد من الأوراق المالية خلال الفترة بين عامي 2021 و2022، وكان بإمكانهما جني أرباح إضافية منها، دون أن تحدد الهيئة هوية المصرفين.

تُعد عمليات البيع على المكشوف المجردة واحدة من الممارسات التي تنطوي على بيع الأسهم دون حتى اقتراضها أولاً.

قالت الهيئة إن الغرامات المقترحة بانتظار التصديق عليها من قبل لجنة تابعة لها، مضيفةً أنه سيتم الكشف عن اسم المصرفين بعد الإجراءات المقبلة.

رغم أن الهيئة كانت أفصحت عن هويات مديري الأموال ومعاقبتهم بسبب البيع غير القانوني على المكشوف في الماضي، فإن هذه هي المرة الأولى التي تُكتشف فيها مثل هذه الانتهاكات في مصارف عالمية شاركت في صفقات داخل كوريا الجنوبية.

قال كيم جونغتاي، نائب المحافظ في هيئة الخدمات المالية، للصحفيين: “هذه مشكلة خطيرة. استمر المصرفان لفترة طويلة في عمليات البيع على المكشوف المجردة، رغم أنهما على عِلم بأن هذه الممارسات غير مصرح بها بموجب القانون في كوريا الجنوبية”.

بيع الأسهم على المكشوف

تأتي معاقبة المصرفين ضمن الجهود المتزايدة التي تبذلها كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة للقضاء على عمليات البيع على المكشوف غير المشروعة التي تمارسها بعض المؤسسات من سوق أسهمها البالغ حجمها 1.7 تريليون دولار.

لا يزال التصور العام إزاء ممارسات التداول في الدولة الآسيوية سلبياً للغاية. نظم متداولو التجزئة المحليون احتجاجات ضد هذه الأنشطة من وقت لآخر، وقاموا أيضاً بمحاولات منسقة بين الحين والآخر لدفع المكاسب في الأسهم التي يستهدفها البائعون على المكشوف.

باعت إحدى شركتي الوساطة 101 سهم بشكل غير قانوني بمعاملات بلغ مجموعها 40 مليار وون كوري (29.6 مليون دولار) بين سبتمبر 2021 ومايو 2022، وفقاً لهيئة الخدمات المالية. أما شركة الوساطة الأخرى فقد مارست العملية نفسها من خلال بيع أسهم تسع شركات مقابل 16 مليار وون (11.8 مليون دولار) خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، ضمن عملية تحوط من عقود مقايضة مع صناديق خارجية.

كان بإمكان الشركتين جني أرباح إضافية من مثل صفقات البيع على المكشوف هذه، وفقاً لفريق هيئة الخدمات المالية الذي أجرى تحقيقات في هذه القضايا على مدار 9 أشهر.

قالت الهيئة إنها تخطط لتوسيع تحقيقاتها في مصارف استثمارية عالمية أخرى، والسعي إلى التعاون مع نظيرتها في هونغ كونغ.

معايير احتساب الغرامات

رفض المسؤولون الإفصاح عن المعايير المتبعة في احتساب الغرامات، لكنهم قالوا إنها ستكون الأعلى على الإطلاق، بالنظر إلى حجم أوامر البيع على المكشوف المجردة. يُشار إلى أن الرقم القياسي الحالي هو غرامة قدرها 3.9 مليار وون (2.9 مليون دولار) فرضت على شركة “إيرست أسيت مانجمنت” في وقت سابق من العام الجاري.

لم ترفع كوريا الجنوبية بشكل كامل بعد حظراً أوسع نطاقاً منذ فترة الجائحة كان قد فُرِض على صفقات البيع على المكشوف للأسهم، والذي قال المسؤولون إنه إجراء مؤقت. بعد خطوة تخفيف قبضة الحظر جزئياً في عام 2021، فإن ممارسة صفقات البيع على المكشوف تقتصر على الشركات المدرجة في كل من مؤشر “كوسبي 200” ومؤشر “كوسداك 150” فقط، من بين أكثر من 2000 شركة مدرجة في كوريا.