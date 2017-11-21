بيع أغلى 10 لوحات فى تاريخ الفن بمليار دولار

خالد بدر الدين نشرت وكالة بلومبرج منتصف هذا الأسبوع قائمة بأغلى 10 لوحات فنية تم بيعها فى أكبر صالتى مزادات فى العالم: سوثبى البريطانية و كريستى الأمريكية خلال الأسبوع الماضى وبلغت قيمتها أكثر من 964 مليون دولار لتسجل أعلى مستوى فى تاريخ بيع اللوحات الفنية على مستوى العالم. وجاءت لوحة سالفات

خالد بدر الدين

نشرت وكالة بلومبرج منتصف هذا الأسبوع قائمة بأغلى 10 لوحات فنية تم بيعها فى أكبر صالتى مزادات فى العالم: سوثبى البريطانية و كريستى الأمريكية خلال الأسبوع الماضى وبلغت قيمتها أكثر من 964 مليون دولار لتسجل أعلى مستوى فى تاريخ بيع اللوحات الفنية على مستوى العالم.

وجاءت لوحة سالفاتور موندى أو مخلص العالم والتى تمثل صورة للسيد المسيح التى رسمها الفنان الإيطالى ليوناردو دافنشى فى عصر النهضة حوالى عام 1500 واشتراها مستثمر لم يفصح عن اسمه بحوالى 450 مليون و 313 ألف دولار لتحتل المركز الأول .

وبدأ السعر الذى أعلنته صالة مزادات كريستى بحوالى 200 مليون دولار ثم ارتفع بسرعة الصاروخ إلى 300 ثم 350 و أخيرا 450.313 مليون دولار فى غضون 19 دقيقة فقط.

واحتلت لوحة عامل فى الحقل والتى رسمها الفنان الهولندى عام 1889 المركز الثانى بقيمة تجاوزت 81.312 مليون دولار فى صالة مزادات كريستى أيضا والتى شهدت بيع لوحة نقيض الأشكال للفنان الفرنسى فيرناند ليجي الذى رسمها حوالى عام 1913 والتى ظهرت فى المركز الثالث فى قائمة بلومبرج.

وباعت صالة كريستى لوحة 60 عشاء أخير للفنان الأمريكى اندى وارهول الذى رسمها عام 1986 بحوالى 61 مليون دولار لتأتى فى المركز الرابع وبعدها لوحة بدون عنوان للفنان الأمريكى سى تومبلى الذى رسمها عام 2005 لتصبح أحدث لوحة تبيعها كريستى الأسبوع الماضى.

وظهرت صالة مزادات سوثبى البريطانية مع لوحة ثلاث دراسات لجورج داير والتى رسمها الفنان الإنجليزى فرانسيس بيكون عام 1966 والتى وصل ثمنها إلى 38.6 مليون دولار لتصبح فى المركز السادس وبعدها لوحة امرأة أكروبات للفنان الإسبانى بابلو بيكاسو والتى باعتها كريستى بأكثر من 36.9 مليون دولار .

وجاء فى المركز الثامن لوحة الزعيم الصينى ماو التى رسمها الفنان الأمريكى اندى وارهول عام 1972 وباعتها سوثبى بحوالى 32.5 مليون دولار ثم لوحة زعفران للفنان الأمريكى مارك روثكو الذى رسمها عام 1957 وبلغت قيمتها 32.4 مليون دولار فى صالة كريستى وأخير فى المركز العاشر لوحة عاشقان للفنان الأمريكى مارك شاجال الذى رسمها عام 1928 وباعتها سوثيى بحوالى 28.5 مليون دولار.