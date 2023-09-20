«بيطري مطروح» تنظم قافلة للكشف على أغنام البرقي في مركز الضبعة

نظمت مديرية الطب البيطرى بالمحافظة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قافلة بيطرية بالتعاون مع أحدي شركات البترول وجمعية الأورمان الخيرية وذلك بالوحدة البيطرية بقرية جلالة مركز الضبعة .

يأتى ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية بمطروح وتنميتها في إطار مبادرة حياة كريمة لخدمة و تنمية المجتمع.

وصرح الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطرى بمطروح أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي علي إجمالي 3960 حالة من الحيوانات شاملة ما يلي: ( 2300) حالة تجريع ومكافحة طفيليات داخلية للأغنام و450 حالة تحصين و450 حالة ترقيم وتسجيل 760 حالة باطنة و جراحة و جلدية.