«بيطري القناة» تُطلق برنامجها المميز الجديد «طب الحيوانات الأليفة»

فتحت كلية الطب البيطري باب التقديم لبرنامج مُميز جديد وهو برنامج طب الحيوانات الأليفة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وعن طبيعة العمل بالبرنامج الجديد، صرحت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري أنه يعمل بنظام الساعات المعتمدة، ومتخصص في طب الحيوانات الأليفة الصادر بالقرار الوزاري رقم: (2215) بتاريخ 29 أغسطس 2023.

كما يمنح البرنامج درجة البكالوريوس في الطب البيطرى تميز طب الحيوانات الأليفة.

وتهدف رسالة البرنامج إلى إعداد كوادر طبية بيطرية ذو كفاءة عالية ورائدة في مجال الحيوانات الأليفة من خلال الاهتمام برعايتها وتربيتها والحفاظ على صحتها من الأمراض المختلفة والقدرة على علاجها ونقل المعرفة وخدمة وتطوير المجتمع المحلي والإقليمي.

كما يهدف البرنامج إلى تخريج أطباء بيطريين متميزين في مجال الحيوانات الأليفة من خلال :دراسة الأمراض المختلفة التى تصيب تلك الحيوانات وطرق التشخيص الحديثة لها وأنسب الطرق العلاجية.

كما يهدف إلى التعريف بمنظومة طب الحالات الحرجة وطب الطوارئ والعناية المركزة فى مجال الحيوانات الأليفة، مع دراسة الأمراض التي تسبب إضطرابات في التكاثر في الحيوانات الأليفة، مع إمداد الطالب بالمعلومات الأساسية عن إلاصابات الجراحية التى تصيب الأجهزة المختلفة في الحيوانات الأليفة وكذلك اساسيات طرق التشخيص والعلاج لهذه إلاصابات.

ويتم تسليط الضوء على الإجراءات الإسترشادية ووقاية الإنسان والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات الأليفة وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى إعداد وتدريب وتخريج كوادرطبية بيطرية ذات مهارة عالية وتقنيات متميزة فى مجال الحيوانات الأليفة تستطيع العمل في العيادات والمستشفيات الخاصة.

وحول مجالات سوق العمل لخريجي البرنامج – أفادت الدكتورة أمينة الدسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنها تشمل العمل في العيادات البيطرية، والمستشفيات التخصصية لعلاج أمراض الحيوانات الأليفة، والعمل بالخدمات البيطرية بالقوات المسلحة وأجهزة الشرطة، بالإضافة إلى العمل في مراكز ومعامل التحاليل البيطرية، والعمل كطبيب بيطرى فى ملاجئ الحيوانات الأليفة، وبمصانع اللقاحات البيطرية المختصة الحيوانات الأليفة، ومصانع اعلاف الحيوانات الأليفة، وبكافة مجالات العمل الآخرى لخريجي كليات الطب البيطري بالبرامج التقليدية.

وأضاف الدكتور محمد مصطفى محمود رئيس قسم طب الحيوان ومنسق البرنامج أنه يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وأفاد الدكتور أحمد السيد محمود نائب منسق البرنامج بأن الإمكانيات المتاحة لمنتسبي البرنامج هي: عيادات خارجية للحيوانات الأليفة، مستشفيات بيطرية خاصة بالحيوانات الأليفة فى مختلف المحافظات، زيارات لملاجيء الحيوانات الأليفة فى انحاء الجمهورية معمل اللقاحات و الأمصال للتعرف على لقاحات الحيوانات الأليفة، زيارات لمصانع تصنيع اعلاف الحيوانات الأليفة

وأكملت الدكتورة ولاء إسماعيل المرشد الأكاديمي للبرنامج أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة (191 ساعة معتمدة) مقسمه إلى 185 ساعة معتمدة إجبارية + 6 ساعات معتمدة إختيارية، مدة الدراسة 6 سنوات باللغة الإنجليزية، بنظام الفصليين الدراسيين ومدة كل فصل 15 أسبوعا ويتكون الفصل الدراسي (الخريف / الربيع) من خمسة عشرأسبوعاَ، الأسبوع الأول للتسجيل و 14 أسبوعا للدراسة.

أما الفصل الصيفي اختياري ومدته 9 أسابيع دراسية منها أسبوع للتسجيل و7 أسابيع للدراسة وأسبوع للإختبارات.

ويتم دراسة مشروع التخرج (متطلب إجباري) فى المستوى الأخير (المستوى الخامس) ويتم تحديد عنوان المشروع وآلية تقييمه مع الإلتزام بما هو وارد باللائحة في هذا الشأن، ويتاح للخرجين التسجيل في الدراسات العليا في التخصصات المتعلقة بالحيوانات الأليفة.

والجدير بالذكر أن يكون الطالب المتقدم مستوفياً لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات ووفقا للمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات والتقدم بطلب الى السيد الأستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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