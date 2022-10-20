بيطرى قناة السويس توصي بحلول  ابتكارية للحد من «الاحتباس الحراري»

عقدت كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس ندوة علمية موسعة بعنوان :” التغيرات المناخية و تأثيرها على الإنتاج الداجنى “، بالتعاون مع معمل معهد بحوث الصحة الحيوانية، و المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني.

و أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن التغيرات المناخية تؤثر على البيئة بكل مواردها ، وثرواتها الحيوانية والثروة السمكية والداجنة، وأنها تؤثر على المياه الجوفية، وموارد المياه بشكل عام، وتسبب المشكلات الفعلية التى تتصل بحياة الإنسان على الأرض.

وأشار بأن الدولة المصرية تولي قضية المناخ الاهتمام البالغ ، وتبذل جهودا كبيرة في مجال المناخ إيمانا بتلك القضية، وفي إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ نوفمبر 2022 – أقامت جامعة قناة السويس العديد من الفعاليات والمشاركات في ضوء جهود الجامعة في قضية المناخ والتغيرات المناخية.

كما تضمنت الندوة العديد من المحاضرات العلمية للدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري ، والدكتور محمد سيد هلال الباحث بمعمل بحوث الصحة الحيوانية بالإسماعيلية، والدكتورة أميرة هلال الباحث بالمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بالإسماعيلية.

و طرحت الندوة مجموعة من التوصيات الهامة تتضمن تنفيذ قوافل إرشادية للمربين و أصحاب المزارع عن التأثير السلبي للتغيرات المناخية على إنتاجية الدواجن ، وتوجيه البحث العلمي لدراسة وضع الحلول للاحتباس الحراري وتأثيرها على الدواجن وتطبيق ابتكارات فى مزارع الدواجن للحد من التأثيرات السلبية للاحتباس الحرارى والاستعانة بالسلالات المقاومة للإجهاد الحراري، و تشجيع المربين على تربيتها محليا والتدوير الآمن للمخلفات الحيوانية و الزراعية..

أشرف على تنفيذ الندوة الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمد الشبراوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره رانيا حلمي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث،والدكتورة دعاء حسني مدير وحدة خدمة المجتمع