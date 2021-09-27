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بيضة تفزع الرئيس الفرنسي ماكرون وحراسه (فيديو)

تعرض لحادث مماثل في 2017،
المال - خاص 11:31 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 11:31 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين لرشق ببيضة خلال تواجده في معرض للطعام وذلك للمرة الثانية خلال توليه الرئاسة، مما جعله وحراسه يبدون في حالة فزع بحسب ما نقلته DW الألماني

وأظهرت صور فيديو كيف أن البيضة التي كانت مسلوقة اصطدمت بكتف ماكرون دون أن تنكسر.

وكان الرئيس الفرنسي موجودا بين تجمع بشري في المعرض المقام بمدينة برون القريبة من مدينة ليون عندما رشق شاب (19 عاما) ماكرون بالبيضة من مسافة قصيرة.

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وأعلن الادعاء العام في ليون أن الشاب تم القبض عليه في أعقاب الواقعة على الفور حيث يواجه الشاب اتهاما بتعمد القيام بعمل عنيف ضد مسؤول بالدولة. ولم تصدر تصريحات رسمية بعد عن دافع الشاب.

يذكر أن هذه ليست هي واقعة التعدي الأولى من نوعها على الرئيس الفرنسي حيث كان قد تعرض للرشق ببيضة في عام 2017 عندما كان مرشحا للرئاسة، لكن الواقعة السابقة كانت لم تكن خفيفة مثل واقعة اليوم لأن البيضة النيئة في تلك المرة انكسرت على رأس ماكرون.

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وفي يونيو الماضي، صفع رجل الرئيس الفرنسي خلال سيره في جنوب فرنسا. وصدر حكم على الرجل بالسجن أربعة أشهر.

ونقلت شبكة روسيا فيديو للواقعة.

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بقلم المال - خاص

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