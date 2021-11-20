«بيزنكس» يختتم فعالياته بأكثر من 80 صفقة واستثمارات تفوق 350 مليون جنيه

اختتمت الدورة الرابعة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بيزنكس فعالياته التي استمرت على مدار يومي 17 و18 نوفمبر، بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات والكيانات الحكومية وخبراء ومستشاري إدارة وتطوير الأعمال

وناقشوا خلالها نموذج الفرانشيز وغيرها من أشكال الشراكات الاستثمارية، إلى جانب العديد من فرص الاستثمار في مجال العقاري التجاري و الإداري، وقد شهد المعرض في دورته الرابعة تواجد 60 عارضا و 180 مشاركا في مختلف المجالات، بالإضافة إلي إتمام أكثر من 80 صفقة بإجمالي حجم استثمارات يتعدي الـ350 مليون جنيه.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عدد من الجلسات على مدار يومي الانعقاد، وشهد الافتتاح كلاً من د.إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خالد عبدالصادق رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين

حضور كثيف من رجال الأعمال والمستثمرين

م. محمد عبد الله رئيس مجلس إدارة كولدويل بانكرمصر، د.ساندرين الخضري المديرة الإقليمية للشركة الفرنسية Alcatel –lucent Enterprise للشرق الأوسط – مصر وإفريقيا، أ. كريم زين العضو المنتدب لكولدويل بانكر مصر، أ. هشام موسى المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الأختياري لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، إلى جانب ملك العشيري المؤسس والرئيس التنفيذي شركة “بيزنكس” القابضة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية بحث ومناقشة آليات وطرق تقنين الأوضاع الخاصة بمسوقي العقارات في مصر وخطوات تأهيلهم للعمل بكفاءة أعلى وعلى نطاق أوسع.

وتناولت الجلسة الأولى مناقشات حول الشركات العائلية، والتحديات التي تواجهها والمزايا الخاصة بها، وركزت الجلسة على مناقشة عدة ركائز في مقدمتها عن أداء الشركات العائلية خلال السنوات الماضية على المستوى العربي والعالمي وتأثيرها بجائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية العالمية التي تساعد الشركات العائلية على تأسيس هذا النوع من الشركات الآن، إلى جانب تمثيل المرأة في قيادة الشركات العائلية.

أما الجلسة الثانية فقد تعرضت لموضوع الضرائب على التجارة الإلكترونية، أدارها الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وتناولت الجلسة دور وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، وعملها على حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

ناقش الفرانشيز والشراكات الاستثمارية وفرص الاستثمار في مجال العقاري التجاري والإداري

وانعقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان “حياة كريمة – إنجازات عابرة لتحسين جودة حياة المصريين”، وتناولت مبادرة حياة كريمة، التي انطلقت تحت رعاية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير أساسيات الحياة الكريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، بمشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه المبادرة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميًا للمواطنين

شارك فيها أحمد عبد الحكيم مسؤول المتابعة الميدانية في مؤسسة حياة كريمة، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأدار الجلسة الدكتور أيمن الدهشان خبير التنمية البشرية.

وناقشت الجلسة الرابعة فرص الاستثمار في الامتياز التجاري داخل السوق المصري، وأدار الجلسة الدكتور أحمد صبحي حميدو عميد الكلية السويسرية لإدارة الأعمال.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من بيزنكس سبع جلسات، كانت الجلسة الأولى تحت عنوان “التصدير لأفريقيا – واقع ومستهدفات” شارك فيها، د. شريف سليمان رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والمهندس أحمد جمال الزيات عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ود. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

أما الجلسة الثانية فقد عقدت تحت عنوان “تغذية صحية لأعمال متطورة”، وركزت هذه الجلسة النقاشية على كيفية تعزيز النظم الغذائية الصحية، وممارسة الرياضة يومياً وتأثيرها على ساعات العمل، وكيفية تحديد النظام الغذائي المناسب، وشارك فيها الدكتورة ريهام عز أخصائي التغذية العلاجية.

ودارت مناقشات الجلسة الثالثة حول التكنولوجيا المالية ورفاهية الحياة، وناقشت أهمية التمويل الرقمي في دعم المشروعات، ودور التمويل الرقمي في إعادة تنشيط الاقتصاد وبنائه بطريقة مستدامة وشاملة، إلى جانب دور البنوك في دعم الشركات المطبقة لتكنولوجيا التعامل عن بعد.

وبالنسبة للجلسة الرابعة فقد تناولت خلق العلامات التجارية من المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، ودور مواقع التواصل الاجتماعي في دعم التسويق الإلكتروني لها

شارك فيها الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع “رواد ٢٠٣٠ ، الدكتور نزار سامي استشاري ريادة الأعمال والابتكار، محمد الحارثي استشاري تطوير الأعمال والإعلام الرقمي، وتامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة “رواد النيل”

وذهبت الجلسة الخامسة إلى استعراض توجهات السوق العقاري التجاري والأنتقال إلي الجمهورية الجديدة.

وتناولت الجلسة الختامية استراتيجيات التطوير الصناعي للمنافسة في السوق المحلي لتطوير صناعات المستقبل وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، واختتم المؤتمر فعالياته بحفل تكريم وكلمة ختامية لملك العشيري المؤسس والرئيس التنفيذي شركة “بيزنكس” القابضة.