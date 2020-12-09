«بيزنس فرانس» تبحث مع «السويدي للتنمية الصناعية» الترويج للاستثمار فى مصر

التقى وفدٌ رفيع المستوى من وكالة بيزنس فرانس مع كبار المسئولين التنفيذيين في شركة السويدي للتنمية الصناعية (SD)، -الشركة المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية والخدمات اللوجيستية، وإحدى الشركات التابعة لشركة السويدي اليكتريك – وذلك خلال زيارة الوفد أحد مشاريع الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

يأتي اجتماع السويدي للتنمية الصناعية مع وكالة بيزنس فرانس بالقاهرة، بهدف الترويج لمصر كوجهة استثمارية عالمية، مع تسليط الضوء على مجالات أعمال الشركة وفرص التعاون المشترك مع الشركات ومؤسسات الأعمال الفرنسية التي تمثلها الوكالة.

بيزنس فرانس وكالة حكومية فرنسية تعمل على تعزيز الصادرات والاستثمارات الفرنسية في جميع أنحاء العالم، والاستثمارات الأجنبية في فرنسا.

تأتي زيارة وفد الوكالة للسويدي للتنمية الصناعية لتفعيل مذكرة التفاهم التي سبق للجانبين توقيعها في فبراير الماضي خلال الجولة الترويجية التي نظمتها السويدي للتنمية الصناعية في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، بهدف تشجيع المبادرات التجارية المشتركة وتعزيز فرص التعاون والاستثمار والعمل المشترك بين الجانبين.

قال محمد عاشور-رئيس قطاع الاستثمار وتطوير الأعمال-السويدي للتنمية الصناعية: “تمثل فرنسا شريكًا استراتيجيًا لمصر في العديد من المجالات وبخاصة مجالي الاستثمار والأعمال، ولهذا تمثل زيارة وفد وكالة بيزنس فرانس أهمية خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد صفحة متميزة للعلاقات بين البلدين.

وأصاف : “لقد وقعنا أوائل هذا العام مذكرة تفاهم مع الوكالة لدعم الاستثمارات وفرص الأعمال المتبادلة بين السويدي إليكتريك والسويدي للتنمية الصناعية من جهة والشركات الفرنسية من جهة أخرى، وكذلك الترويج لضخ استثمارات فرنسية مباشرة للسوق المصرية”.

وأكد أنّ المناطق الصناعية التي تقوم بتطويرها السويدي تمثل فرصة قيّمة للمستثمرين الفرنسيين، خاصة مع تمتع هذه المناطق بالمرافق والخدمات المتطورة، بالإضافة لتوفير العمالة اللازمة المُدربة بشكل جيد.”

قال فيليب جارسيا-المستشار التجاري لسفارة فرنسا بمصر ومدير مكتب وكالة “بيزنس فرانس”: “تمثل مصر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، وهي كذلك محط أنظار كبار المستثمرين الفرنسيين الآن أكثر من أي وقت مضي”.

وأضاف :”تأتي زيارتنا لمجموعة السويدي إليكتريك التي تُعد واحدة من كبرى مجموعات الأعمال المتنوعة في مصر لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين المستثمرين الفرنسيين والمصريين مع التركيز على الفرص المهمة المتاحة في مصر وأفريقيا”.

تتزامن زيارة وكالة بيزنس فرانس مع زيارة الدولة الهامة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة فرنسا وهو ما يؤكد اهتمام الجانب الفرنسي بالاستثمار في السوق المصرية وبحث فرص التعاون مع كبرى مجموعات الأعمال المصرية والتي تأتي السويدي اليكتريك وشركاتها التابعة في مقدمتها.