بيزنس أفريقيا فى عيون الشركات اليابانية

%45.3 من الشركات تتوقع تحسن أرباحها والارتفاعسمر السيد:لخص المسح الذى أجراه مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، عن بيئة عمل الشركات اليابانية فى القارة الإفريقية، إلى أن غالبية الشركات تتخوف من المنافسة الشرسة التى تتعرض لها من الجانب الصيني، وأن القلق لعدم الاستقرار السيا

%45.3 من الشركات تتوقع تحسن أرباحها والارتفاع





سمر السيد:

لخص المسح الذى أجراه مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، عن بيئة عمل الشركات اليابانية فى القارة الإفريقية، إلى أن غالبية الشركات تتخوف من المنافسة الشرسة التى تتعرض لها من الجانب الصيني، وأن القلق لعدم الاستقرار السياسى والاجتماعى بصورة مبدئية فى بعض الدول بالمنطقة والاختلاف الواضح بين الدول التى تستطيع الشركات فيها تحقيق الأرباح أو تكبد الخسائر.

أبدت %45.3 من الشركات المشاركة بالمسح، نظرة أكثر إشراقاً على صعيد توقعاتها لتحقيق أرباح فى العام الجارى مقابل %50 معدل الشركات التى أعلنت تحقيقها للأرباح العام الماضي، كانت أعلى فى العدد من الشركات التى أكدت تحسن حجم أرباحها التشغيلية فى العام الماضي، تعمل فى السوق المغربية؛ بينما فى العام الجاري، ما يزيد عن %60 من الأعداد العاملة بمصر توقعت تحقيقها تحسناً، وأضاف المسح أن الانتعاش الاقتصادى فى أفريقيا يعززه ارتفاع أسعار البترول وتحسن الاستقرار السياسى والاجتماعى فى القارة السمراء.

أظهر المسح – الذى حصلت «المال على نسخة منه- خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 13 أكتوبر الماضى على 376 شركة، استمرار كينيا، و نيجيريا، وجنوب أفريقيا، كأبرز المقاصد الرئيسية للاستثمار فى القارة للعام الثالث على التوالي.



■ مصر فى المرتبة الأولى لقائمة توقعات تحقيق الشركات أرباحً فى العام الجارى





أبدت %45.3 من الشركات المشاركة فى المسح نظرة أكثر إشراقاً قائلين إن توقعاتهم تتحسن على صعيد تحقيق الأرباح، وأفاد المسح أن توقعات الانتعاش الاقتصادى فى أفريقيا تعززت من الارتفاع الذى حققته أسعار البترول وتحسن الاستقرار السياسى والاجتماعى فيها.

أوضح المسح أن مصر فى المرتبة الأولى فى قائمة توقعات تحقيق الشركات العاملة بها أرباحاً تشغيلية فى العام الجاري؛ ومن المتوقع أن تتحسن أرباح %64.9 من الشركات مقارنة %40.5 العام الماضي، بينما لن يتغير وضع %29.7 شركة هذا العام وفى المقابل ستتدهور أرباح %5.4 من الشركات العاملة فى نفس العام.

جاءت كينيا فى المرتبة الثانية فى القائمة لتحسن الأرباح بنحو %54.1 من الشركات ثم غانا %53.8 ثم المغرب بنسبة %50 التى كانت تحتل الصدارة العام الماضى بمعدل76.5 بينما من المتوقع تتحسن أرباح %37.5 من الشركات العاملة بموزمبيق هذا العام و%34.4 فى جنوب أفريقيا و%27.3 من الشركات النيجيرية.

ودفع الازدهار الذى شهده قطاع السيارات أظهرت الشركات العاملة فى المغرب أفضل أداء مقارنةً بما حققته فى المسوح التى أجريت خلال 4 أعوام ماضية، أما أداء كينيا فكان الأسوأ بالمقارنة بخمس استطلاعات سابقة وأرجع ذلك إلى تأثير الانتخابات الرئاسية عليها.

قال مكتب هيئة التجارة اليابانية فى مسح عن بيئة عمل الشركات اليابانية فى القارة الأفريقية، أن %62.2 من الشركات الصناعية العاملة فى القارة السمراء تتوقع تحسن حجم أرباحها فى العام الجارى 2018 ؛ بينما %7.3 ستتدهور أرباحها، وبالنسبة للقطاع غير الصناعى ستتحسن أرباح %38.8 من الشركات بينما تقول 54.2 منهم أنه لن يحدث على صعيد تحقيقها أرباح أى تغيير.

وعلى الجانب الآخر، تحسنت أرباح %41.5 من الشركات اليابانية الصناعية فى العام الماضي، بينما لم تتغير أوضاع %34.1 منهم وتتدهور أرباح %24.4 منهم؛ فى حين أن أرباح %30من الشركات غير الصناعية تتحسن و %46.5 لم يحدث لديها تغيير و%23.5 تتدهور أرباحها.

يشار إلى أن القطاع الصناعى كان هو الأعلى على صعيد تحسن الأرباح عن القطاع غير الصناعي.

وأرجع المسح أنه بالنسبة للعامين الماضى والجاري، كان السبب الشائع الذى أعلنته الشركات لتحسن توقعاتها للأرباح التشغيلية يرجع إلى زيادة المبيعات فى الأسواق المحلية، وتوسع الصادرات وتحسن كفاءة المبيعات.

بينما أبرزت النتائج، أن سبب التدهور الذى قدرته بعض الشركات لأرباحها التشغيلية العام الماضى يعود إلى تراجع مبيعاتها فى السوق المحلية، أما العام الجارى فأرجعته إلى ارتفاع تكلفة العمالة، مشيراً إلى أن المخاوف من هذا السبب كان واسعاً خاصةً من الشركات الصناعية بجنوب أفريقيا.





■ توسع الشركات اليابانية فى القارة الأفريقية



قال المسح أن ما يزيد على %50 من الشركات اليابانية العاملة فى القارة السمراء التى شاركت به كانت تبحث عن توسيع أعمالها أكثر فى العام او العامين المقبلين بينما ما يفوق %90 منهم أعلنوا نيتهم للحفاظ على المستوى الحالى للأعمال التجارية فى أفريقيا، مشيراً إلى ان المغرب حققت أداء ممتازاً بصورة اسثنائية إذ أكدت %90 من الشركات على حرصها لتوسيع حجم أعمالها.

وبالنسبة لكينيا جاءت %63.2 من الشركات العاملة هناك مبدية رغبتها فى التوسع بينما ترغب %62.5 من نظرائهم العاملين فى موزمبيق فى تنفيذ توسعات وجاءت مصر فى المرتبة السادسة لهذه القائمة إذ ترغب %48.6 من الشركات اليابانية العاملة بالسوق فى التوسع بينما ستخفض %5.4 من الشركات أعمالها وستبقى %45.9 منهم على أعمالها دون تغيير.

جاءت أسباب التوسع لدى الشركات موزعة بين زيادة الإيرادات وارتفاع معدل النمون واحتمالية كبيرة للعمل مع شركاء آخرين، ومراجعة شبكات الإنتاج والمبيعات وانخفاض التكلفة، وسهولة تأمين القوى العاملة وغيرها.





■ مميزات مناخ الاستثمار



فيما يتعلق بمميزات مناخ الاستثمار فى القارة الأفريقية، كانت النسبة الأكبر ترجع لعوامل كحجم السوق وإمكانات النمو، ومؤخراً هناك أعداد متزايدة من الشركات يرى أن السوق الأفريقية كمقصد واضح للمبيعات.

أشارت النتائج إلى أن عوامل الاستقرار السياسى والاجتماعى يختلف بصورة، واضحة بين البلدان كأحد قارن المسح بين أسباب استمرار عمل الشركات فى السوق الأفريقية الآن ومنذ 10 أعوام، مشيراً إلى أن أبرز أسبابهم المقدمة خلال 10 أعو ام الماضية، كانت تتمثل فى توفر الموارد الطبيعية أو مساعدات التنمية الرسمية اليابانية؛ بينما انخفضت النسبة المئوية لهذه الأسباب إلى النصف حالياً، وهناك تحول تجاه العمل لتلبية طلبات المستهلكين أكثر من الرغبة فى التواجد نظراً لتوفر الموار الطبيعية.

أضافت النتائج أن عدد الشركات التى تستخدم اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية لبيع وترويج منتجاتها، يزداد باضطراد ووصل إلى 55 شركة العام الماضى مقابل 6 شركات فى المسح الذى أجرى فى 2007 .

لفت إلى أنه فى يوليو 2017، وافقت 3 تكتلات تجارية قائمة وهي« السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا المعروفة بالكوميسا وتجمع شرق أفريقيا «اياك « وتجمع السادك الخاص بمنطقة جنوب أفريقيا «على الاتحاد فى منطقة تجارية واحدة تعرف بمنطقة التجارة الحرة الثلاثية، وهناك إطار اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة مكونة من 55 دولة عضو بالاتحاد الأفريقى ومن المتوقع الإعلان عن ذلك هذا العام .



■ %40 من الشركات تخطط لزيادة عدد عمالتها



ذكر المسح أن %40 من الشركات اليابانية العاملة بالسوق الأفريقية، تخطط لزيادة أعداد عمالتها المحلية من الدولة التى تعمل بها، مقابل %30 من الشركات كانت قد أعلنت زيادتها لأعداد موظفيها المحليين العام 2017.

فى المغرب، قالت %70 من الشركات إنها تستهدف زيادة أعداد الموظفين المحليين بها فى المستقبل تلتها كينيا بنحو %51.4 من الشركات ثم مصر بنسبة %50 ومثلها لموزمبيق وغانا بينما تخطط %32.6 من الشركات بجنوب أفريقيا زيادة العمالة.

ورأت نصف أعداد الشركات اليابانية العاملة بمصر أن هناك حاجة لزيادة العمال بينما %44.7 من الشركات لن تغير أعدادهم ونسبة %5.3 منهم ستخفض الأعداد.

وجاءت مصر فى المرتبة الخامسة على مستوى تغيرات تعيينات العمالة المحلية بالشركات فى العام الماضى 2017 بعد المغرب وغانا وموزمبيق وكينيا إذ ترغب %34.2 من الشركات العاملة فى السوق المصرية فى رفع أعداد العمالة المحلية بها و%44.7 منها الشركات لا ترغب فى ذلك بينما %21.1 ستخفض الأعداد.

وعلى مستوى قطاعى أظهرا القطاعين الصناعى وغير الصناعى اتجاهاً لزيادة أعداد العمالة المحلية بهما .





■ %40 من الشركات تري منافسة شديدة مع نظيرتها الصينية



عن الموقف تجاه تعزيز دولة الصين العلاقات الاقتصادية مع الدول الافريقية، قالت الشركات المشاركة فى المسح الذى أجراه مكتب جتيرو ما يزيد على 40% من الشركات أن هناك منافسة شديدة مع الشركات الصينية التى يتم مشاهدتها بصورة خاصة من المنتجات المستوردة علاوة على منافسة الصينين فى المناقصات الحكومية.

رأت بعض الشركات أن المنافسة مع نظيرتها الصينية تعتبر ميزة وفرصة لتوسيع حجم أعمالهم بجانب فرص الدخول فى مشروعات مشتركة بين الجانبين، وقالت إن معظم المنافسات تتم مع الشركات الأوروبية كالفرنسية والألمانية، مضيفين أنهم ذكروا أن التحالفات الواعدة لتنفيذ مشروعات مشتركة يمكن أن تتم مع الشركات الفرنسية أو الهندية أو الجنوب أفريقية فى المستقبل .





■ تطوير وتنفيذ اللوائح والتشريعات ضمن أبرز تحديات العمل بالقارة



عن مخاطر الاستثمار فى القارة الأفريقية، قالت الشركات إن أبرز التحديات مرتبطة بـتطوير وتنفيذ اللوائح والتشريعات التى لم تشهد تحسناً، كما أن نسبة مرتفعة منهم عبروا عن قلقهم حيال الاستقرار السياسى والاجتماعى فى كينيا بجانب نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا.

كما عبرت الشركات عن قلقها إزاء تدهور النظام العام فى نيجيريا ومصر نتيجة المخاوف من هجمات السائحين والميليشيات المسلحة كما تأثرت كينيا بصورة واضحة من الانتخابات الرئاسية التى جرت هناك خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2017.



كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا أفضل المقاصد الاستثمارية





عن مقاصد الاستثمار المستقبلية بالقارة السمراء، احتلت دول كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا المراتب 3 الأولى كمقصد لعمل الشركات اليابانية – فى إشارة لاستمرارهم فى نفس المرتبة مقارنة بمسح 2016 – وانتقلت تنزانيا من المركز السادس فى هذا العام الى المرتبة الرابعة فى العام الماضي

وجاءت مصر فى المرتبة 11 من القائمة، وأرجع الشركات رغبتهم فى الاستثمار فيها لعدد من الأسباب تتمثل فى السوق الاستهلاكية الكبيرة، وقاعدة التصدير، وتكلفة العمالة المنخفضة، فضلاً عن إمكانات تتضمن توفر الموارد الطبيعية والتحول الإيجابى فى الاقتصاد، والترويج السريع لمشروعات البنية التحتية ونقطة الاتصال بين المنطقة العربية والأفريقية.





معلومات عن المسح



قالت هيئة التجارة اليابانية إن عدد الشركات العاملة فى مصر وشاركت فى المسح بلغت 49 شركة «تلقى رد 38 شركة منها« ضمن 90 شركة يابانية عاملة فى منطقة شمال أفريقيا، بجانب 27 شركة مغربية، و5 تونسية، كما شاركت 44 شركة بمنطقة غرب أفريقيا موزعة بين 22 شركة بنجيريا، و13 شركة من غانا و6 شركات تعمل بكوت دى فوار، و3 شركات بالسنغال .

شاركت 68 شركة من منطقة شرق أفريقيا، وتوزعت أعدادها بين 39 شركة من كينيا، و10 شركات تعمل فى تنزانيا، و7 من إثيوبيا، و6 من أوغندا، و6 فى رواندا، كما شمل المسح 174 شركة من منطقة جنوب أفريقيا منها 127 فى جنوب أفريقيا، و17 شركة عاملة فى موزمبيق، و10 شركات من زامبيا، و7 فى أنجولا، و5 من مدغشقر، وشركتين عاملتين فى موريتوس، وشركة ببتسوانا، و2 من مالاوي، وشركة من سوازيلاند، وشركة من نامبيا، وشركة من زيمبابوي.

قالت الهيئة اليابانية إن الشركات غير الصناعية المشاركة استحوذت على %73.3 من أعداد المشاركين بإجمالي 231 شركة، حين بلغ عدد الشركات الصناعية 84 شركة بنسبة %26.7 .