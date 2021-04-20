بيريز مبررا إطلاق دوري السوبر الأوروبي : نصف الشباب انصرفوا عن كرة القدم لكثرة المباريات الرديئة

يؤمن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ورئيس منظمة دوري السوبر الأوروبي إن قرار إطلاق البطولة الجديدة من شأنه “إنقاذ كرة القدم”.

وفي حوار مع برنامج “إل تشيرينغيتو دي جوجونيس” على التلفزيون الإسباني، برر بيريز إطلاق البطولة بأن 40% من الشباب انصرفوا عن كرة القدم بسبب “كثرة المباريات الرديئة”.

ويلمح بيريز في حواره هذا إلى دوري أبطال أوروبا الذي يعطي الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الفرق ومن بينها فرق قد تكون غير معروفة أوروبيا لكنها حققت مراكز متقدمة في دورياتها المحلية.

وقال بيريز إن الفرق الكبرى تخسر المال وإن المباريات التي تجمع الفرق “ذات الأسماء الكبيرة” ستساعد في زيادة إيراداتها.

وأضاف: “إذا واصلنا دوري الأبطال (بطريقته الحالية) سيقل الاهتمام به رويدا رويدا ثم ينتهي الأمر”.

وتابع: “نفعل هذا لإنقاذ كرة القدم في هذه اللحظة الحرجة”.

ويرى بيريز أنه “كلما حدث تغيير، هناك دائما من يعارضه”.

وبالأمس، أعلن 12 ناديا من أقوى أندية كرة القدم في أوروبا، أنهم سيتخلون عن دوري أبطال أوروبا “التشامبيونز ليج” في مواسمه القادمة وسيقيمون دوريًا منافسًا تحت اسم “دوري السوبر الأوروبي”.

وفجر الإعلان، معركة بين الأندية الـ 12 واتحادات كرة القدم في بلدنها فضلا عن الاتحاد الأوروبي “يويفا” والاتحاد الدولي “فيفا”.

وتعرضت هذه الخطوة أيضا لانتقادات من قبل وزراء الحكومة في المملكة المتحدة.

وسيعقد رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعا مع الهيئات الإدارية لكرة القدم اليوم الثلاثاء لمناقشة هذه الخطوة، في حين من المقرر أيضا أن تجتمع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ 14 غير المدرجة في الخطط.