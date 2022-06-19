«بيروت السيادة» تعيد ماجدة الرومي للغناء الوطني مع الراحل نزار قباني

بدأت الفنانة الكبيرة اللبنانية ماجدة الرومي تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان «بيروت السيادة» لتكون باكورة أعمالها الفنية والوطنية الجديدة لعام 2022 بعد فترة غياب طويلة، الأغنية الجديدة ستكون تعاونا يجمع ماجدة الرومي مع شركة روتانا، والأغنية ستكون من كلمات الراحل نزار قباني، ومن ألحان يحيى الحسن، وتوزيع ميشيل فاضل.

تدور أغنية «بيروت السيادة» عن العاصمة اللبنانية بعد ما حدث لها من انفجار مرفأ بيروت وكل ما يدور في العاصمة.

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي كانت قد أحيت حفلا غنائيا كبيرا في موسم جدة الغنائي، وأقيم على مسرح «جدة سوبردوم».

وقدمت ماجدة الرومي في الحفل عددًا هائلًا من الأغنيات بدأتها مع أغنية «عم يسألوني عليك الناس».