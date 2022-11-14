«بيرفكت فود» الكويتية تخطط لاستثمار مليون دولار فى مصر

تعتزم شركة «بيرفكت فود» الكويتية المتخصصة فى تعبئة وتغليف المواد الغذائية ضخ باكورة استثماراتها فى مصر بقيمة مليون دولار( ما يعادل 24 مليون جنيه) لبدء العمل فى صناعة المكملات الغذائية.

وقال خالد عبد الغنى رئيس مجلس إدارة الشركة – فى تصريحات لجريدة «المال» – إنها تفاضل حاليا بين سيناريوهين للاستثمار فى السوق المحلية، الأول يتضمن بدء تصنيع المكملات فى أحد المنشآت المصرية المتخصصة والقائمة بالفعل، والثانى : يشمل تدشين مصنع جديد لبدء الإنتاج.

وتابع : «نجرى حاليا دراسة فى هذا الشأن من المقرر أن تنتهى خلال 6 أشهر لتحديد القرار النهائى وبدء العمل وضخ الاستثمارات العام المقبل».

وأكد أن شركته تمتلك مصانع للمكملات الغذائية فى الإمارات والسودان والكويت، مضيفا: الاستثمار فى مصر يعد فرصة ذهبية، واتجاهنا للتواجد فى القاهرة سيكون مدفوعا ببعض المزايا من بينها وجود اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والعديد من الدول، فضلا عن موقعها الإستراتيجى الذى يتيح لنا التوسع فى زيادة حجم التصدير للكثير من الأسواق.

يشار إلى أن مصر عضو فى اتفاقيات التجارة المشتركة مع كل من أفريقيا ، والاتحاد الأوروبى، وأمريكا الجنوبية ، والولايات المتحدة .

وتوقع «عبد الغنى» – بصفته عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية سابقا – زيادة حجم استثمارات بلاده فى مصر بنسبة تقارب %30 خلال العامين المقبلين، لا سيما مع تحسن وتطور البيئة التشريعية.

وقال إن تطوير البنية التحتية، والحوافز التى أقرتها الحكومة المصرية ستساهم بشكل كبير فى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وسجلت قيمة الاستثمارات الكويتية فى مصر نحو 20 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الأخيرة (بداية من 2012 إلى 2022) فيما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 375 مليون دولار سنويا من ضمنها 60 مليونا صادرات الكويت إلى مصر .

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل منذ أسابيع وفدا اقتصاديا كويتيا من رموز مجتمع الأعمال بالكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة، لبحث التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة بين البلدين.