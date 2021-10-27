رياضة

بيرسي تاو يقود الأهلي لافتتاح مشواره بالدوري برباعية في الإسماعيلي

استطاع النادي الأهلي تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره الإسماعيلي، بأربعة أهداف مقابل لا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022. وافتتح علي معلول أول أهداف المباراة…

إسلام مصطفى 10:13 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 10:13 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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استطاع النادي الأهلي تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره الإسماعيلي، بأربعة أهداف مقابل لا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022.

وافتتح علي معلول أول أهداف المباراة من علامة الجزاء في الدقيقة 21، قبل أن يعزز بيرسي تاو التقدم بهدف ثانِ في الدقيقة 22، ويضيف الهدف الشخصي الثاني له والثالث للقلعة الحمراء في الدقيقة 33 من زمن اللقاء، قبل أن يسجل أحمد عبدالقادر الهدف الرابع مع الدقيقة 87 بعد مراوغة مميزة للاعبي الإسماعيلي

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وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري العام بفارق الأهداف، وبالتساوي في عدد النقاط مع كل من البنك الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر والمقاولون العرب، الذين نجحوا هم الأخرين في تحقيق الفوز في أول ظهور لهم بالجولة الأولى من النسخة الجديدة لبطولة الدوري.

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بقلم إسلام مصطفى

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