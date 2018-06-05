بيراميزا للفنادق: مشروع المنتجع السياحى تحت الدراسة

رجب عزالدين قالت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا، إن مشروع المنتجع السياحى بالقرب من المتحف المصرى مازال تحت الدراسة. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص ما نشر تحت عنوان "بيراميزا للفنادق تعتزم إحياء مشروع…

رجب عزالدين

قالت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا، إن مشروع المنتجع السياحى بالقرب من المتحف المصرى مازال تحت الدراسة.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص ما نشر تحت عنوان “بيراميزا للفنادق تعتزم إحياء مشروع المنتجع السياحي باستثمارات 500 مليون جنيه”.

وقالت الشركة إنهالم تبدأ فى مخاطبة الجهات الحكومية المخاطبة سواء وزارة الرزاعة أو الدفاع أو محافظة الجيزة، بشأن الموافقة على إنشاء المنتجع بالقرب من المتحف من المصرى.

وأضاف أن القيمة المالية المشار إليها لا تعدو كونها مجرد استثمارات مبدئية تقديرية غير مبينة على دراسة لتحديد القيمة الاستثمارية وكيفية التمويل.

ووافق مجلس إدارة الشركة على شراء 53 ألف متر بسعر 3500 جنيه، بناحية كرداسة باعتباره من عقود المعاوضة، بناء على دراسة قيمة عادلة من شركة جلوبال.