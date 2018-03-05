بيراميزا للفنادق تطور فرع شرم الشيخ وتفتتحه خلال شهرين

أحمد عليكشف مجدي عزب، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والسياحة، أن شركته ستطور فندق "بيراميزا شرم الشيخ" بهدف إعادة افتتاحه مرة أخرى خلال شهرين، عقب إغلاقه لفترة طويلة بسبب انخفاض معدلات الأشغال بالمدينة.وأضاف لـ"المال" أن شركته ستُنهي عمليات تطوير مجموعة فنادقها في الأقصر، وأسوان، وسهل حش

أحمد علي



كشف مجدي عزب، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والسياحة، أن شركته ستطور فندق “بيراميزا شرم الشيخ” بهدف إعادة افتتاحه مرة أخرى خلال شهرين، عقب إغلاقه لفترة طويلة بسبب انخفاض معدلات الأشغال بالمدينة.

وأضاف لـ”المال” أن شركته ستُنهي عمليات تطوير مجموعة فنادقها في الأقصر، وأسوان، وسهل حشيش الغردقة، بنهاية عام 2018 الجاري، او مطلع عام 2019 المقبل.

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة بيراميزا للفنادق والسياحة، ان شركته ستمول تكاليف تطوير الفنادق ذاتيًا، مشيرًا إلى أن التطوير سيشمل كافة الجوانب من غرف ومناطق المطاعم و وسائل الترفيه.

يُذكر أن عزب، قد صرح لـ “المال” مسبقًا عن اعتزام شركته ضخ نحو 500 مليون جنيه لتطوير الفنادق، بالإضافة الى انهاء مجموعة من مشروعاتها، أبرزها بيراميزا دبى، وفندق باى فيو بسهل حشيش خلال العام المقبل.

وعن اعدام اسهم الخزينة، المح الى ان مجلس ادارة الشركة قرر دعم السهم بالبورصة خلال الفترة الراهنة، من خلال تخفيض رأسمال الشركة من 432.173 مليون جنيه الى 420 مليون جنيه بتخفيض قدره 12.173 مليون جنيه.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت أعلنت صباح اليوم – الأثنين-، موافقتها على نشر تقرير الافصاح لشركة بيراميزا للفنادق بغرض السير في اجراءات تخفيض رأسمال الشركة عبر اعدام أسهم الخزينة بنحو 608.659 الف سهم.

حققت بيراميزا العام الماضى صافى أرباح قيمتها 74 مليون جنيه، مقارنة 60 مليون جنيه، فى الفترة المماثلة من العام الماضى، استحوذ النشاط الفندقى على النسبة الأكبر منها بواقع %64.5، ثم الاستثمار العقارى بواقع %24.45، بينما كان نصيب الأنشطة الأخرى %11.

يذكر أن بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، تعمل فى مجالات التنمية السياحية وإقامة وإدارة وتشغيل الفنادق، والاستثمار العقارى، ويتوزع هيكل ملكيتها بنسب متفاوتة بين 14 و%2.

تساهم بيراميزا فى عدد من الشركات التابعة، أبرزها بيراميزا للاستثمار السياحى والفندقى، بنسبة %96.73، وبيراميزا للمنتجعات السياحية بنسبة %92، وبيراميزا للمنتجعات السياحية بنسبة %92، وبيراميزا للمنتجعات السياحية (الأقصر) بنسبة %62، وإيزيس للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة %18، كما تساهم فى شركة بيراميزا ريفر كروزس.