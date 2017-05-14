بيراميزا للفنادق تطرح 50% من مشروع سهل حشيش

أكد مجدى عزب، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، أن شركته بدأت طرح %50 من وحدات مشروعها الجديد بسهل حشيش بنظام التمليك للعاملين بالشركة، وذلك منذ شهر أبريل الماضى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته تستهدف حصيلة تقدر بـ100 مليون جنيه تقريبًا من الطرح، وذلك من أجل تغطية التكلفة الاستثمارية للمشروع الذى سيمتد إنشاؤه لنحو عامين أو 3.

وأوضح، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، أن شركته ستحتفظ بـ%50 المتبقية من الوحدات لتسكين العمالة المتزايدة بفنادق الشركة ومشروعاتها.

يذكر أن «بيراميزا» قد تسلمت فى نوفمبر الماضى قطعة أرض بمنطقة سهل حشيش، تبلغ مساحتها نحو 45 ألف متر مربع، من شركة «المنتجعات السياحية» لإقامة مشروع سكنى للعاملين بالشركة عليها، باستثمارات تقدر بـ100 مليون جنيه.

يذكر أن تلك الأرض هى بمثابة بديل أو تعويض عن قطعة الأرض التى اشترتها بيراميزا من «المنتجعات»، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع سهل حشيش، ثم قامت الحكومة بسحبها، عقب خلاف مع شركة المنتجعات السياحية.

يعود النزاع بين شركتى بيراميزا والمصرية للمنتجعات السياحية، إلى شراء «بيراميزا للفنادق» فى يونيو 2005، قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 15 ألف متر مربع، من شركة المنتجعات السياحية، بمنطقة المرحلة الثالثة من مدينة سهل حشيش، إلا أن الحكومة قررت فى 2011 سحب أراضى المرحلة الثالثة من شركة «المنتجعات»، بما فيها أرض «بيراميزا»، ليتفجر نزاع قانونى بين الحكومة والمنتجعات من جهة، وبين «بيراميزا والمنتجعات» من جهة أخرى، امتد على مدار السنوات الأخيرة.

وعن فندق دبى، أشار إلى أن شركته تنتظر فتح باب التحويلات للخارج من أجل تدبير التمويل للازم لتشطيب الفندق، خاصة عقب رفض الشركة شروط البنك العربى الأفريقى بدبى لتدبير قرض بـ40 مليون درهم.

وتابع بأن شركته رفضت شروط البنك التى تمحورت حول رهن المبنى بالكامل بالإضافة إلى سداد فائدة بمعدل مضاعف لأسعار الفائدة هناك، مؤكدًا أن الشروط مجحفة وتضع الشركة فى موقف خطير.

وعن نسب الإشغال بفنادق الشركة، لفت عزب إلى وصولها لـ%50 بمدينة أسوان، و%20 بفندق الأقصر، مؤكدا استمرار إغلاق فندق شرم الشيخ بسبب تراجع حركة الوفود السياحية.

وتمتلك الشركة عدة فنادق على نهر النيل فى أسوان والأقصر والقاهرة، وكذلك فى سهل حشيش والغردقة وشرم الشيخ.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة «بيراميزا» خلال 2016، تحقيقها صافى ربح قدره 60،380 مليون جنيه، مقابل 56،392 مليون فى 2015.