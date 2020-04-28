«بيراميزا للفنادق» تؤجل افتتاح «فندق دبى» لنهاية العام

بعد توقف أعمال المقاولات، والإنشاءات فى الإمارات.

دفعت تداعيات فيروس كورونا على قطاع الفنادق شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية إلى تأجيل افتتاح فندق«بيراميزا دبي» إلى نهاية العام الحالي، لحين التيقن من تحسن الأوضاع.

وقال مجدى عزب رئيس مجلس إدارة الشركة – فى تصريحات لـ «المال» – إنها قررت مبدئيا تأجيل افتتاح فندقها فى دبي، وهو تحت التشطيب حتى نهاية العام الحالي، نتيجة توقف أعمال المقاولات، والإنشاءات فى الإمارات.

كان «عزب» قال – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – إن فندق دبى من المقرر افتتاحه بالربع الأول من العام الجاري.

وتابع: «أعمال الإنشاءات والمقاولات متوقفة بشكل تام حاليا فى دبي، فضلا عن عمليات الإغلاق الكامل للفنادق، وحتى إذا كان الفندق تم الانتهاء منه قبل أوضاع فيروس كورونا، لن يمكن تشغيله وافتتاحه».

وأشار عزب إلى أن عدم تحقق الإيرادات التى كانت متوقعة من تشغيل الفندق العام الحالي، سينعكس على الخطة الاستثمارية للشركة، التى تم تجميدها بشكل كلى.

ويتم تمويل إنشاءات فندق بيراميزا دبى من المصادر الذاتية للشركة ويشمل 132 جناحا فندقيا، بجانب المرافق المعتادة من حمامات سباحة، و صالة رياضية، ومطاعم.

ويرى «عزب» أن أزمة فيروس كورونا الحالية، والقرارات التى اتخذتها مصر بإغلاق المنشآت الفندقية فى الأقصر، وأسوان، والغردقة، وشرم الشيخ، سيضغط بشدة على الاستثمارات المستقبلية لقطاع السياحة.

وبلغ صافى أرباح بيراميزا المًجمعة العام الماضى 37.4 مليون جنيه، مقارنة مع 53 مليونا فى 2018، ويبلغ رأسمالها 432 مليونا، موزعا على 21.6 مليون سهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين مجدى عزب بـ %14.21 و «إم زد «للاستثمار %10.29 و مصر للاستثمار العقارى والسياحى بـ %10.17 و محمد رشدى بـ 9.9%، و أمل عزب بـ %6.9 و هيام عزب بـ %6.3 و إسلام ناجى بـ %4.7 و محمود عزب بـ %2.89 و محمد مجدى بـ %1.2.