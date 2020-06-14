«بيراميزا للفنادق»: اتفاق مع «الأهلى الكويتى» لتأجيل أقساط المديونيات 6 أشهر

نجحت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية فى التوصل لاتفاق مع البنك الأهلى الكويتى لتأجيل سداد أقساط فوائد مديونياتها لمدة 6 أشهر.

وقال مجدى عزب، رئيس مجلس إدارة الشركة – فى تصريحات لـ “المال” إن الاتفاق بدأ تنفيذه شهر أبريل الماضى وذلك لفترة 6 أشهر، ولجأت إليه الشركة نتيجة الأوضاع الراهنة، واستفادة من المبادرة المطروحة من البنك المركزى للتيسير على القطاع السياحى.

إجمالى القروض المستحقة 5 ملايين دولار

وأشار عزب إلى أن إجمالي مديونيات بيراميزا حاليا يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي.

وحول مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة ومدى استفادة بيراميزا منها، قال إن الشركة تواصلت مع بنوك العربي الأفريقي، و الأهلي المصري، والأهلي الكويتي، وأجمعت إن قروض القطاع السياحي لها متطلبات صعبة نظرا لعدم توقع إيراد منظور لمنشآت القطاع.

وكان البنك المركزي المصري قد أقر مبادرة في يناير الماضي قيمتها 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، تسمح بتمويل فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، والنقل الجوي للركاب.

وكذلك منح تسهيلات ائتمانية لتلك القطاعات، تسدد على مدة حدها الأقصى عامان، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، وذلك بهدف سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة لتلك الأنشطة.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت عن حزمة من المبادرات الداعمة لقطاع السياحة في مواجهة فيروس كورونا كان آخرها تقسيط سداد ضريبة الدخل عن 2019، على 3 دفعات، من نهاية أبريل إلى نهاية يونيو.

وحول هذه المبادرة قال عزب إنها جيدة وأفضل من أن يتم سداد الضرائب مرة واحدة، ولكن مازال القطاع بحاجة إلى تيسيرات أكبر.

ويعد قطاع السياحة أحد القطاعات التي تضررت بقوة من فيروس كورونا، ويؤكد المحللون أن تعافيه ليس وشيكا طالما استمرت الأزمة، وقيود السفر والحركة.

وكانت أرباح بيراميزا للفنادق المجمعة تراجعت بـ 29.8% العام 2019، إلى 37.49 مليون جنيه، مقارنة بـ 53.38 مليون جنيه العام 2018.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين مجدى عزب بـ %14.21 و «إم زد «للاستثمار %10.29 و مصر للاستثمار العقارى والسياحى بـ %10.17 و محمد رشدى بـ 9.9%، و أمل عزب بـ %6.9 و هيام عزب بـ %6.3 و إسلام ناجى بـ %4.7 و محمود عزب بـ %2.89 و محمد مجدى بـ %1.2