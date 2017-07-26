بيراميزا تضخ 30 مليون درهم لتشطيب فندق دبي

أحمد علي:تعتزم شركة بيراميزا للفنادق ضخ نحو 30 مليون درهم إماراتى - ما يعادل 150 مليون جنيه مصرى- فى عملية تشطيب فندق دبى، على أن يتم التمويل من موارد الشركة الذاتية.وقال مجدى عزب، رئيس مجلس إدارة بيراميزا للفنادق، إن الشركة لجأت لايقاف عملية تشطيب فندق دبى منذ فترة بسبب عدم قدرتها على تحويل الأ

أحمد علي:

تعتزم شركة بيراميزا للفنادق ضخ نحو 30 مليون درهم إماراتى – ما يعادل 150 مليون جنيه مصرى- فى عملية تشطيب فندق دبى، على أن يتم التمويل من موارد الشركة الذاتية.

وقال مجدى عزب، رئيس مجلس إدارة بيراميزا للفنادق، إن الشركة لجأت لايقاف عملية تشطيب فندق دبى منذ فترة بسبب عدم قدرتها على تحويل الأموال للخارج وفق ضوابط البنك المركزى المصرى، كما لم تستطع الحصول على قرض من أحد البنوك الاماراتية، إلا أن قرار السماح بتحويل الأموال دفع الشركة لاستئاف عمليات التشطيب.

وفى يونيو الماضى أعلن البنك المركزى المصرى إلغاء التعليمات بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج، والذى سبق تطبيقه على الأفراد الطبيعيين والشركات فى 2011.

يذكر أن «بيراميزا للفنادق» أعلنت نهاية العام الماضى، بدء مفاوضات مع البنك العربى الأفريقى بالإمارات، من أجل الحصول على قرض بقيمة 40 مليون درهم لتشطيب الفندق، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب طلب البنك ضمانات مبالغ فيها من وجهة نظر الشركة.

وأضاف عزب فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته لديها من السيولة ما يكفى لتمويل تشطيب الفندق، مرجحًا انتهاء الأعمال خلال سنة.

وكانت «بيراميزا» تتطلع لإنهاء مشروع إنشاء «بيراميزا دبى» فى بداية يناير 2015 بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون درهم – نحو 250 مليون جنيه، وسعت فى مارس الماضى إلى تحويل الفندق إلى مشروع إسكان سياحى فاخر، لكنها تراجعت فى ظل حاجة المشروع الأخير إلى تراخيص وموافقات جديدة من الجهات المسئولة فى الإمارات.

فى سياق مواز، أوضح رئيس بيراميزا للفنادق أن نسبة الإشغال بفنادق الشركة فى الأقصر وأسوان منعدمة خلال الوقت الراهن، فيما بلغت بفندق الشركة بالغردقة نحو %40.

وتابع : فندق الشركة بـ«شرم الشيخ» لا يزال مغلقًا حتى اللحظة، مشيرًا الى أن الوضع السياحى متأزم للغاية بالمدينة.

وأظهرت نتائج أعمال «بيراميزا للفنادق» خلال الربع الأول من 2017 تحقيقها صافى ربح بلغ 12.951 مليون جنيه، مقارنة بحوالى 619.049 ألف جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.

وتمتلك «بيراميزا» عدة فنادق بالقاهرة، وسهل حشيش، وشرم الشيخ، وأسوان والأقصر، بجانب فندق دبى.