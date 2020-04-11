بيراميدز يكشف عن أسباب الإعلان المبكر عن صفقة أحمد فتحي

أوضح هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن الإعلان الرسمي عن انتقال أحمد فتحي إلى صفوف الفريق جاء بسبب الشائعات التي تداولها عدد كبير، حول فشل الاتفاق النهائي بين النادي واللاعب. وكان نادي بيراميدز أعلن بشكل رسمي تعاقده مع أحمد…

أوضح هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن الإعلان الرسمي عن انتقال أحمد فتحي إلى صفوف الفريق جاء بسبب الشائعات التي تداولها عدد كبير، حول فشل الاتفاق النهائي بين النادي واللاعب.

وكان نادي بيراميدز أعلن بشكل رسمي تعاقده مع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر، وذلك اعتبارًا من الموسم المقبل.

ونشر بيراميدز، فيديو إعلان التعاقد رسميًا مع أحمد فتحي، ليلعب بقميص الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل، عقب نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

وقال هاني سعيد، خلال تصريحات تليفزيونية: كانت الخطة ألا نعلن الصفقة حاليا، لكن بسبب الشائعات مؤخرًا والتي لا تليق باسم وتاريخ أحمد فتحي، قررنا الإعلان مبكرًا وبشكل رسمي.

وأضاف: النادي لم يفكر أبدًا في التراجع عن ضم فتحي، هو لاعب كبير وصاحب خبرات كبيرة سيضيف لنا الكثير

ومن المقرر أن ينتهي عقد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي دفع النادي الدخول في مفاوضات مع اللاعب للتجديد خلال الفترة السابقة، إلا أن اللاعب قرر الرحيل لعدم الوصول لاتفاق يرضي الطرفين.