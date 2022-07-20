بيراميدز يطالب بتعيين حكام أجانب لجميع مبارياته حتى نهاية الدوري

قررت إدارة نادي بيراميدز مخاطبة اتحاد الكرة بشكل رسمي للمطالبة بتعيين حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق المتبقية في بطولة الدوري الممتاز، خلال المرحلة المقبلة وحتى نهاية الدوري.

وذلك في إطار حرص النادي على حقوقه كاملة، والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة، بحسب ما جاء عبر بيانه الذي أرسله للصحفيين، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح بيراميدز، عبر بيانه، أن طلبه بشأن تعيين حكام أجانب يريد تطبيقه بداية من مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري وحتى آخر مباراة للفريق.

ويلعب بيراميدز ضد الإسماعيلي يوم 24 يوليو الحالي، في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي الذي يتبقى له مباراتان مؤجلتان، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 57 نقطة.