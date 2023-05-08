«بيراميدز»: نتفاوض مع الحكومة لإنشاء مصنع إطارات الملاكي والنقل في مصر لزيادة الإنتاج

اجتمع المهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز للإطارات مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء أ..ح/ عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إذ تم استعراض خطة عمل المصنع المقام بمحافظة بورسعيد لمراحل الإنتاج.

وأكد المهندس إبراهيم جودة أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار بشأن إغلاق المصنع الحالي أو نقله إلى أي مكان آخر، لافتا إلى أن هناك خطة موضوعة وتنفذ بالفعل للتوسعات في خطوط الإنتاج لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 30 ألف إطار نهاية عام 2023.

واستعرض المهندس إبراهيم جودة خلال الاجتماع جميع العقبات والتحديات التي تواجه المصنع وتعوق خطط التوسعة مبدئيا رغبة الشركة في تنمية أعمالها وإنشاء خطوط جديدة لإطارات الملاكي والنقل بمصر.

وأبدى وزير الصناعة والتجارة واللواء محافظ بورسعيد استعداداتهما لبذل كل الجهد من أجل تسهيل العقبات وتقديم الحوافز الاستثمارية المطلوبة حتى تتمكن الشركة من القدوم نحو استكمال خطط التوسعة الخاصة بها وإنشاء مصنع إطارات الملاكي والنقل بمصر.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المصنع بمجهودات الدولة المصرية في تشجيع الاستثمار والمستثمرين المصريين والأجانب.