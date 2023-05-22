«بيراميدز للإطارات»: منتجات المصنع أقل من المستورد 40%.. و6 مميزات لمادة لحام الكاوتش الذاتي

أكد المهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس مصنع «بيراميدز» للإطارات، أن مصنعه يتميز بإنتاج أسرع مادة للحام الإطارات لجميع أنواع المركبات بداية من الموتوسيكلات نهاية بسيارات النقل الثقيل نتيجة جودة المنتج الذي يلاقي إقبالا كثيفا من المواطنين في السوقين المحلية والخارجية.

وأضاف «جودة» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن سائل لحام الكاوتش الذاتي يزيد عمر الإطارات ويعمل على سد الثقوب أوتوماتيكيا في الحال فور وضعه على الإطارات، لافتا إلى أنه صالح لمدة عامين ومضاد للصدأ، فضلا عن أنه يوقف التسربات البطيئة للإطارات، إضافة إلى أنه لا يسبب أي اهتزازات في السيارة كما أنه آمن وسهل وصديق للبيئة.

وأشار إلى أن الإطارات المصنعة أقل سعرا من المستورد بنسبة من 30 إلى 40% وأيضا مادة اللحام المستخدمة في لحام الإطارات، مؤكدا أن مصنعه لم يقتصر على بيع منتجاته للتجار فقط بل يقوم ببيعها للمستهلكين المترددين على أفرعه المتواجدة حاليا في السوق المحلية والبالغ عددها حوالي 12 فرعا.

يشار إلى أن فكرة إنشاء مصنع «بيراميدز» في مصر كانت عام 2006 وحصل على الموافقات في 2016 وتم استلام الأرض 2017 للبدء في الإنشاءات على مساحة 75 ألف متر والتي انتهت أواخر 2019 بتكلفة استثمارية حوالي 3 مليارات جنيه، إذ كان أول إنتاج تجريبي للمصنع في مايو 2020 وبدأ الإنتاج الفعلي للسوق المحلية نوفمبر 2020.

ونجحت الشركة الفترة الماضية في افتتاح فرع لها بولاية «نيويورك الأمريكية» بهدف تسويق وتوزيع منتجاته وجار استكمال باقي الأفرع في الولايات البالغ عددها 50 ولاية.

جدير بالذكر أن مصر تعد مستوردًا كبيرًا لملايين الإطارات سنويًا من مختلف الإطارات لكل المركبات قد تصل إلى نحو 15 مليون إطار، لأن هناك ما يقرب من 10 ملايين مركبة في مصر، ويتم استيراد إطارات سيارات بنحو 2 مليار دولار سنويًا.