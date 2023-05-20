«بيراميدز»: افتتاح 12 منفذا لبيع الإطارات خلال 2024 بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه

يعتزم مصنع بيراميدز للإطارات ضخ 15 مليون جنيها استثمارات جديدة لإنشاء 14 منفذا لمصنعه بنهاية 2024 في كافة محافظات الجمهورية ليصبح إجمالي المنافذ الخاصة به حوالي 26 منفذا في مصر، وفقا لتصريحات المهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع لـ«المال».

يشار إلى أن فكرة إنشاء مصنع «بيراميدز» في مصر كانت عام 2006 وحصل على الموافقات في 2016 وتم استلام الأرض 2017 للبدء في الإنشاءات على مساحة 75 ألف مترا والتي انتهت أواخر 2019 بتكلفة استثمارية حوالي 3 مليار جنيه، إذ كان أول إنتاج تجريبي للمصنع في مايو 2020 وبدأ الإنتاج الفعلي للسوق المحلية نوفمبر 2020.

ونجحت الشركة الفترة الماضية في افتتاح فرعًا لها في ولاية «نيويورك الأمريكية» بهدف تسويق وتوزيع منتجاته وجار استكمال باقي الأفرع في الولايات البالغ عددها 50 ولاية.

قال إبراهيم جودة، إنه من المزمع إنشاء وافتتاح 4 أفرع في محافظة القاهرة تحديدا بمناطق: «العبور وشبرا وأكتوبر وحلوان» نتيجة الكثافة السكانية واحتياجها الدائم لإطارات السيارات، لافتا إلى أن مصنعه يمتلك في الوقت الحالي 12 فرعا في المحافظات المختلفة ويعملون يوميا من الساعة الـ9 مساء حتى الـ12 مساءً.

وأضاف «جودة» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهدف من استكمال الأفرع هو تواجد منتج «بيراميدز» في كافة أنحاء الجمهورية نتيجة الإقبال الشديد التي تشهده منتجات المصنع، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على سعر الإطارات نظرا لأن بعض المستوردين يقومون برفع الأسعار مع تحريك الدولار.

وأشار إلى أن مصنعه لم يقتصر بيع الإطارات على التجار فقط بل يقوم بيبيعها للمستهلكين المترددين على أفرعه المتواجدة حاليا في السوق المحلي، لافتا إلى أن منتجات مصنعة أقل سعرا من المستورد بنسبة من 30 إلى 40% من الإطارات المستوردة خارجيا.

جدير بالذكر أن مصر تعد مستوردًا كبيرًا لملايين الإطارات سنويًا من مختلف الإطارات لكل المركبات قد تصل إلى نحو 15 مليون إطار، لأن هناك ما يقارب من 10 ملايين مركبة في مصر، ويتم استيراد إطارات سيارات بنحو 2 مليار دولار سنويًا.