«بيراميدز»: افتتاح خطوط إنتاج إطارات النقل الخفيف والري المحوري ديسمبر 2023

كشف المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع «بيراميدز» للإطارات، تفاصيل زيارة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للمصنع مساء اليوم السبت، لافتا إلى أن الزيارة استغرقت قرابة الساعتين تفقد خلالها الوزير كافة خطوط الإنتاج المتواجدة في المصنع.

وقال «جودة» في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن وزير التجارة والصناعة أكد على حضوره لافتتاح خطوط إنتاج إطارات النقل الخفيف والري المحوري مطلع شهر ديسمبر 2023 بحضور كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه من المستهدف إنتاج 15 ألف إطارا سنويا للري المحوري و600 ألف إطارا للنقل الخفيف سنويا بعد افتتاح وزير الصناعة لخطي الإنتاج، لافتا إلى أن الهدف من إنتاج تلك الإطارات هو تغطية السوق المحلية بكافة احتياجاتها من الإطارات.

جدير بالذكر أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قاموا بتفقد مصنع «بيراميدز» الذي يعد أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في الشرق الأوسط، والمقام في المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بحضور المهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة المصنع.

واطلع وزير الصناعة ومحافظ بورسعيد، على سير العمل ومعدلات الإنتاج داخل المصنع، إذ أشاد الوزير بمستوى العمل والإنتاج، حيث يعد المصنع من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد، ويسهم فى توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأكد الوزير أن المصنع يسهم فى دعم الاقتصاد المصري وفتح أسواق للمنتجات المصرية بمنطقة الشرق الأوسط، إذ يقوم بالتصدير لدول فلسطين والمغرب وليبيا وغيرها من الدول، لافتا إلي أن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليا خاصة أن المصنع في أقل من 3 أعوام جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كاوتش السيارات فضلا عن توفير الالاف من فرص العمل لابناء بورسعيد.

وأنشئ المصنع بحجم استثمارات بلغت 3 مليار جنيه، إذ يوفر نحو 1500 فرصة عمل ستزيد لنحو 3800 فرصة عمل بعد الانتهاء من التوسعات الجارية.

ويعد المصنع السابع على مستوى العالم في إنتاج وتصدير كاوتش السيارات بجميع أنواعه، إذ يشهد معدلات عالية من الإنتاج والتصدير حاليا وأصبح يصدر إلى 10 دول.