«بيراميدز»: استرداد الإطارات التي بها أخطاء ومنح بديل لها وهدفنا طرح منتج بجودة عالية

أكد المهندس إبراهيم جودة رئيس مجلس إدارة شركة «بيراميدز» لتصنيع الإطارات، أن شركته تسترد الإطارات التي بها أخطاء بعد شرائها من الشركة أو المنافذ التابعة لها في كافة المناطق، لافتا إلى أنه بيتم استبدال الإطار ومنح المستهلك إطارًا أخرًا ليس به أي عيوب في التصنيع.

وأضاف «جودة» في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هدف الشركة الأساسي هو طرح منتج في السوق المحلي بجودة عالية بديلًا عن الاستيراد، فضلا عن توفير احتياجات السوق المحلية من الإطارات خاصة أن مصر من أولى الدول المستوردة للإطارات، لافتا إلى أن الشركة بصدد افتتاح عددا من المنافذ في العديد من المناطق الفترة المقبلة لتوافر الإطارات للمواطنين.

وأشار إلى أنه في حال وجود أي خطأ أو عيوب في المنتج يتم التواصل تلقائيًا من المنفذ التي تم شراء الإطار منه أو من خلال الأرقام التي خصصتها الشركة بالإضافة إلى الصحفة الرسمية للشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه في حال وجود أي شكوى من المنتج يتم استرداده من المستهلك ومنحه إطارًا أخرًا بدلا منه.

وتابع أن مصنعه يتميز بإنتاج أسرع مادة للحام الإطارات لجميع أنواع المركبات بداية من الموتوسيكلات نهاية بسيارات النقل الثقيل نتيجة جودة المنتج الذي يلاقي إقبالا كثيفا من المواطنين في السوقين المحلية والخارجية.

ويزيد سائل لحام الكاوتش الذاتي من عمر الإطارات ويعمل على سد الثقوب أوتوماتيكيا في الحال فور وضعه على الإطارات، كما أنه صالح لمدة عامين ومضاد للصدأ، فضلا عن أنه يوقف التسربات البطيئة للإطارات، إضافة إلى أنه لا يسبب أي اهتزازات في السيارة كما أنه آمن وسهل وصديق للبيئة.

أشار إلى أن الإطارات المصنعة أقل سعرا من المستورد بنسبة من 30 إلى 40% وأيضا مادة اللحام المستخدمة في لحام الإطارات، مؤكدا أن مصنعه لم يقتصر على بيع منتجاته للتجار فقط بل يقوم ببيعها للمستهلكين المترددين على أفرعه المتواجدة حاليا في السوق المحلية والبالغ عددها حوالي 12 فرعا.

يشار إلى أن فكرة إنشاء مصنع «بيراميدز» في مصر كانت عام 2006 وحصل على الموافقات في 2016 وتم استلام الأرض 2017 للبدء في الإنشاءات على مساحة 75 ألف متر والتي انتهت أواخر 2019 بتكلفة استثمارية حوالي 3 مليارات جنيه، إذ كان أول إنتاج تجريبي للمصنع في مايو 2020 وبدأ الإنتاج الفعلي للسوق المحلية نوفمبر 2020.

ونجحت الشركة الفترة الماضية في افتتاح فرع لها بولاية «نيويورك الأمريكية» بهدف تسويق وتوزيع منتجاته وجار استكمال باقي الأفرع في الولايات البالغ عددها 50 ولاية.

جدير بالذكر أن مصر تعد مستوردًا كبيرًا لملايين الإطارات سنويًا من مختلف الإطارات لكل المركبات قد تصل إلى نحو 15 مليون إطار، لأن هناك ما يقرب من 10 ملايين مركبة في مصر، ويتم استيراد إطارات سيارات بنحو 2 مليار دولار سنويًا.