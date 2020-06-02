بيراميدز : إكرامي وقع على عقود انضمامه لنا «كل شيء واضح»

بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الأهلي

أعلن عبد العزيز عبدالشافي، المستشار الفني لبيراميدز، انتقال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع الأول.

وقال عبدالشافي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: «كل شئ واضح للكل، شريف إكرامي وقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز، بعد انتهاء تجربته مع الأهلي».

وأضاف: «إكرامي سيرحل عن الأهلي في صفقة انتقال حر ورحل بشكل جيد ومشرف وسينضم لبيراميدز بشكل مشرف».

وعن شائعات انتقال أحمد حجازي إلى بيراميدز، قال عبدالشافي: «لا أعرف أي شيء عن حجازي، هو مرتبط بعقد مع فريقه».

وتحدث عبدالعزيز عبدالشافي، عن تجربة نادي بيراميدز في مصر، مُبينًا أن النادي يسير بشكل جيد للغاية، مُبينًا أن بيراميدز يستطيع الفوز بالدوري لو واصل النادي السير بنفس الطريقة القوية.