رياضة

بيراميدز : إكرامي وقع على عقود انضمامه لنا «كل شيء واضح»

بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع الأهلي
إسلام مصطفى 9:50 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20 9:50 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن عبد العزيز عبدالشافي، المستشار الفني لبيراميدز، انتقال شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع الأول.

وقال عبدالشافي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: «كل شئ واضح للكل، شريف إكرامي وقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز، بعد انتهاء تجربته مع الأهلي».

وأضاف: «إكرامي سيرحل عن الأهلي في صفقة انتقال حر ورحل بشكل جيد ومشرف وسينضم لبيراميدز بشكل مشرف».

وعن شائعات انتقال أحمد حجازي إلى بيراميدز، قال عبدالشافي: «لا أعرف أي شيء عن حجازي، هو مرتبط بعقد مع فريقه».

وتحدث عبدالعزيز عبدالشافي، عن تجربة نادي بيراميدز في مصر، مُبينًا أن النادي يسير بشكل جيد للغاية، مُبينًا أن بيراميدز يستطيع الفوز بالدوري لو واصل النادي السير بنفس الطريقة القوية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

خالد أبو بكر : الأهلي سيدفع لـ«آل الشيخ» أكثر من نصف مليار جنيه

إسلام مصطفى 7:19 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

مجلس الأهلي يلغي استثناءات حسام عاشور ويوجه له الشكر

إسلام مصطفى 5:48 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

«أخيرًا قُبلت الاستقالة».. أول تعليق من تركي آل الشيخ على قرارات مجلس الأهلي

إسلام مصطفى 5:43 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

الأهلي يخاطب «الرياضة» للحصول على موافقة لإعادة هدايا تركي آل الشيخ

إسلام مصطفى 5:22 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

الأهلي يقرر رفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية للنادي

إسلام مصطفى 5:18 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

لمخالفة اللوائح.. «الأهلي» يعاقب حسام عاشور

إسلام مصطفى 3:56 م, الأثنين, 1 يونيو 20