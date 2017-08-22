بيدفيست يحتفي بالغزال فى جنوب إفريقيا

على المصرى قدم نادي بيدفيست الجنوب أفريقي، عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ومنتخب مصر، بشكل رسمي لوسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، حضره المدير الفني جافين هانت، ووكيل اللاعب محمد حبشي.وأعرب اللاعب، عن سعادته بخطوة الانتقال على سبيل الإعا



على المصرى

قدم نادي بيدفيست الجنوب أفريقي، عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ومنتخب مصر، بشكل رسمي لوسائل الإعلام في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، حضره المدير الفني جافين هانت، ووكيل اللاعب محمد حبشي.

وأعرب اللاعب، عن سعادته بخطوة الانتقال على سبيل الإعارة، إلى بيدفيست لمدة موسم واحد، مقابل 250 ألف دولار، بعد موافقة النادي الأهلي.

وأكد جمال، أنه سعيد باللعب في جنوب أفريقيا، موضحاً أنه فضل خوض تجربة جديدة بعد ارتباط طويل بالنادي الأهلي، أكبر فرق القارة السمراء.

وأشار إلى أن طموحاته بلا حدود مع بيدفيست، خلال تجربة الإعارة التي تمتد إلى سنة، متمنياً حصد البطولات مع فريقه الجديد.

وانتظم جمال، في تدريبات فريقه الجديد، أمس الاثنين، استعدادًا لخوض مباريات مسابقة الدوري، ومواجهة فري ستيت ستارز في البطولة المحلية، غدا الأربعاء، وتنتظر إدارة النادي الجنوب إفريقي، وصول البطاقة الدولية لعمرو جمال، لتحديد موقف مشاركة اللاعب في لقاء الغد.

وحضر الغزال، مباراة الفريق ضد كيب تاون سيتي، التي خسرها بيدفيست بهدف دون رد، وكان يقود الفريق المنافس نجم جنوب أفريقيا الأسبق بينيديكت مكارثي، ومن المنتظر أن يعود للقاهرة يوم 27 أو 28 أغسطس الجاري، للانضمام لمعسكر منتخب مصر قبل مباراتي أوغندا في تصفيات كأس العالم.

واجتاز اللاعب، الكشف الطبي مع فريقه الجديد، يوم الجمعة المقبل، وأتم إجراءات انتقاله على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، بعدما سافر إلى جنوب أفريقيا برفقة محمد الحبشى مدير أعماله، وأختار اللاعب القميص رقم 10 ليرتديه مع بيدفيست.