بيدرو يثق في استعادة اﻹسماعيلي مستواه بالدوري

علي المصريأكد البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني الجديد لفريق الكرة اﻷول بالنادي الإسماعيلي، ثقته في قيادة الفريق نحو استعادة مستواه ومكانته المعهودة وسط فرق الدوري المصري.وقال بارني عقب قيادته للمران اﻷول للدراويش، مساء اليوم الخميس إن الخبرة التي اكتسبها أثناء عمله كمدرب مساعد لمانويل جوزيه،

علي المصري

أكد البرتغالي بيدرو بارني، المدير الفني الجديد لفريق الكرة اﻷول بالنادي الإسماعيلي، ثقته في قيادة الفريق نحو استعادة مستواه ومكانته المعهودة وسط فرق الدوري المصري.

وقال بارني عقب قيادته للمران اﻷول للدراويش، مساء اليوم الخميس إن الخبرة التي اكتسبها أثناء عمله كمدرب مساعد لمانويل جوزيه، الذي قاد الأهلي لسنوات حقق خلالها إنجازات كبيرة على رأسها التتويج بالدوري لعدة مرات متتالية، ستكون داعمة له خلال قيادته للإسماعيلي.

وأشار مدرب الإسماعيلي الجديد إلى أن العمل في الجهاز الفني للأهلي بقيادة جوزيه عادت بفائدة كبيرة عليه، خاصة فيما يخص التعامل في مواجهات الدوري، وكيفية التتويج بالبطولات المحلية مع توظيف العناصر المتاحة جيدًا للفوز على المنافسين.

وأضاف بارني أن قيادة فريق مصري كان أحد أحلامه المؤجلة منذ عمله في القيادة الفنية للأهلي، خاصة وأن الدوري المصري يعد من أقوى الدوريات العربية والإفريقية، لافتًا إلى أن قيادة الفريق بوابته لكتابة اسم جديد في عالم تدريب الفرق المصرية.

واختتم المدير الفني البرتغالي تصريحاته، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان على ثقته في منحه قيادة الفريق في هذا التوقيت الحرج والصعب بالموسم الكروي المصري.

يذكر أن بيدرو “51 عامًا” بدأ مسيرته التدريبية فى سن الـ 35 عامًا عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة، تولى بعدها تدريب عدة أندية برتغالية مثل أكاديميكا وصعد به من الدرجة الأولى للدوري الممتاز البرتغالي، وانتقل لتدريب ناديي أمادورا وبوافيستا، وبعدها انتقل للتدريب فى المنطقة العربية، حيث عمل كمساعد لمانويل جوزيه في الأهلي المصري، وانتقل للعمل معه في قيادة منتخب أنجولا الأول.