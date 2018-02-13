بيدرو يتحدث عن موقف الفراعنة فى مونديال روسيا

على المصرى أكد البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، أن تجربة منتخب بلاده أمام نظيره المصرى سيكون مفيدة، حيث سيدخل منتخب الفراعنة، معسكراً مغلقاً بسويسرا خلال الفترة من 19 حتى 27 مارس المقبل يتخلله مباراتين…

على المصرى

أكد البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، أن تجربة منتخب بلاده أمام نظيره المصرى سيكون مفيدة، حيث سيدخل منتخب الفراعنة، معسكراً مغلقاً بسويسرا خلال الفترة من 19 حتى 27 مارس المقبل يتخلله مباراتين وديتين البرتغال واليويان.

وقال أن هذه المباراة ستكون فرصة جيدة أمام الأجهزة الفنية للاحتكاكات القوية ضمن البرنامج الإعدادى لنهائيات كأس العالم المقبل، التى تقع مصر فى المجموعة الأولى بجوار روسيا “صاحبة الأرض” والسعودية والأوروجواى، بينما يتواجد المنتخب البرتغالى على رأس المجموعة الثانية بجانب إسبانيا والمغرب وإيران.

وأضاف أنه بالرغم من قلة خبرة المنتخب المصرى فى المونديال العالمى، إلا أن حظوظه كبيرة فى تقديم عروض متميزة، وأوضح أن مصر تمتلك العديد من اللاعبين المحترفين فى الدوريات الأوروبية الذين سيساهموا بشكل كبير من خلال خبراتهم على ظهور الفراعنة بمستوى جيد فى البطولة العالمية على رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى.

ويذكر أن أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب، أعلن فى الساعات الماضية ضم محمد عواد حارس الإسماعيلى فى المعسكر المقبل، بجوار المخضرم عصام الحضرى حارس مرمى التعاون السعودى، وأحمد الشناوى حارس الزمالك، ومحمد الشناوى حارس الأهلى.