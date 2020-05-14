«بيج بيلبورد ومزيكا وذا باذمينت» يقدمون حفل «مناجاة شهر رمضان المعظم»

يجتمع المنشدون الستة فى ليلة لا تتكرر من الابتهالات

تحت رعاية شركة بيج “Bigbillboard” وشركة ” مزيكا ” وشركة ذا باذمينت “the Basement records ” تنطلق فعاليات حفل “مناجاة شهر رمضان المعظم” الساعات القادمة على اليوتيوب.

وهو أكبر حفل إنشاد دينى يحييه النجم محمد ثروت بمشاركة النجم أحمد سعد والشيخ إيهاب يونس والمنشد مصطفى عاطف، والمنشد محمود هلال، والمنشد وائل الفشنى.

ومن انطلق البث المباشر للحفل، العاشرة مساء الخميس مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، حيث يجتمع المنشدون الستة فى ليلة لا تتكرر من الابتهالات والأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله.

وقد قام المنشدون الستة بعمل بروفة مكثفة على الأغنيات والأدعية والابتهالات التى سيقدمونها اليوم وتواجد في البروفة المنتج محمد جابر والمنتج أحمد ثروت والمنتج محمد الشاعر .

وقد نشر أحمد ثروت على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك تحت عنوان لقاء العمالقة.. انتظروا اليوم أكبر حفل انشاد دينى فى الشرق الأوسط”مناجاة” .