بيجو 508 تغرد منفردة على عرش المركبات الكبيرة

انفردت بيجو 508 بصدارة فئة السيارات الملاكى كبيرة الحجم، بحصة سوقية %63.7 خلال فترة 11 شهرا من العام الماضي، طبقا لما كشفت عنه أحدث البيانات الصادرة عن حجم أعمال شركات السيارات خلال هذه الفترة.

بلغت المبيعات الإجمالية لشريحة السيارات الكبيرة «Car-D « 1620 وحدة خلال هذه الفترة، وبلغ نصيب بيجو «508» منها 1032 وحدة، وبلغت مبيعاتها خلال فترة 6 أشهر الأخيرة من 2018 التى تلت طرح السيارة من خلال وكيلها الجديد- مانسكو- 452 وحدة.

من خلال تتبع الأرقام الشهرية للمبيعات يتضح أن بيجو 508 تأثرت بشكل كبير بحملات مقاطعة الشراء خلال الربع الأول من العام السابق فلم تبع سوى 72 وحدة فى يناير الماضي، و11 فى فبراير من العام الماضي، إلى جانب سيارة واحدة فى مارس، بالمقارنة مع أداء أعلى خلال الربع الأخير من 2018 الذى شهد بيع 183 وحدة فى أكتوبر، و169 فى نوفمبر، و129 سيارة فى ديسمبر، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك.

لكن أبريل الماضى شهد انتعاشة فى مبيعات «508»، من خلال بيع 138 وحدة، لكنها انخفضت فى مايو إلى 35 وحدة ثم ارتفعت فى يونيو إلى 120، وباعت 116 وحدة فى يوليو، و130 فى أغسطس، و162 فى سبتمبر، و167 وحدة فى أكتوبر و80 فى نوفمبر الماضي.

لا تزال المسافة واسعة بين بيجو 508 وأقرب المنافسين لها بشريحة السيارات الكبيرة الأكثر مبيعًا، وهى فورد فيوجن التى استحوذت على حصة سوقية %8.5 نهاية نوفمبر الماضى بعد بيعها 137 وحدة، مقابل 275 وحدة خلال نفس الفترة من 2018.

أما شيفروليه ماليبو استحوذت على حصة سوقية بلغت %7.9 من مبيعات السيارات الكبيرة بعد بيعها 128 وحدة خلال 11 شهرا من العام السابق.

استحوذت ألفا روميو جوليا على %1.9 من مبيعات الفئة ببيعها 31 سيارة فقط خلال 11 شهرًا الأولى من العام السابق، مقابل 6 وحدات خلال نفس الفترة من 2018.

اشتركت فى النسبة المتبقية هيونداى سوناتا، التى بلغت حصتها السوقية %0.7 ببيعها 18 سيارة، مقابل 8 وحدات خلال 11 شهرا من 2018.

باعت تويوتا كامرى 7 وحدات لتستحوذ على حصة سوقية لم تتجاوز %0.4 وكانت مبيعات السيارة 9 وحدات خلال 11 شهرا من 2018.

تجدر الإشارة إلى أن أوبل إنسيجنيا جراند سبورت مدرجة ضمن هذه الفئة لكن وكيلها أحجم منذ مارس الماضى عن الإدلاء ببيانات مبيعاته إلى مجلس معلومات سوق السيارات.